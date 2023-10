Un ours noir s’invite dans sa cuisine et vole un plat de lasagnes dans le congélateur

29/10/2023

Un cambriolage d’un nouveau genre. Le 10 octobre dernier, une maison du Connecticut (Etats-Unis) a reçu la visite d’un intrus particulier : un ours noir en quête de nourriture s’est introduit dans le logement, rapporte People.



Les caméras de sécurité de la propriétaire des lieux ont immortalisé ce moment unique. Sur la vidéo, visionnée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, on voit le plantigrade déambuler tranquillement dans la maison jusqu’à atteindre la cuisine. Là, il ouvre le congélateur, embarque des lasagnes congelées et se carapate par la fenêtre.

L’occupante de la maison était heureusement absente à ce moment-là.



«C’est très difficile à croire», a-t-elle admis, interrogée par la chaîne CBS 58. «Ma mère m’avait préparé des lasagnes, je les avais laissées au congélateur, et l’ours les a juste prises»/Au total, l’ours est resté 35 minutes à l’intérieur de la maison – et il est reparti en laissant la porte du congélateur ouverte.



Cette histoire insolite n’est pas unique. Selon le Département de l’énergie et de la protection de l’environnement de l’Etat du Connecticut, pas moins de 70 ours se sont introduits dans des maisons en 2023. Les autorités locales avaient tiré la sonnette d’alarme plus tôt cette année, avertissant les résidents que certains ours, mus par la faim, avaient perdu leur peur naturelle des humains.