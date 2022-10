Un nouvel élan de l’ANME

Constitution du Bureau exécutif

09/10/2022

Abdelmounim Dailami

Moulay Ahmed Zcharii

Mohamed Selhami

Bahia El Amrani

Rachid Nini

Hassan Alaoui

Driss Chahtane, directeur de publication de «Chouf TV» et Al Machaâl.

Aziz Eddaki (premier vice président), directeur général du site 360.

Fatima-Ezzahrae, directrice générale de publication du groupe « Autonews-La Quotidienne – Hebdo News Finances

Al Mokhtar Lghazoui, directeur de publication de «Al Ahdath Al Maghribia» et «Al Ahdath Info»

Mehdi Aâlabouch, directeur de publication de «Site info»

Khalid Al Horri, rédacteur en chef journal « Assabah »

Ichraq Moubsit, directrice de publication de « Femmes du Maroc »

Youssf Achmirou, directeur de publication de la revue « Zamane »

Lahcen Aouad, directeur du site « Ihata »

Mohamed Benarbia, conseiller chargé de la presse partisane, directeur de la publication du journal «Libération» et représentant de «Ittihad press»

Hassan El Kanouni, conseiller chargé du pôle de la presse électronique, directeur de publication de Hespress

Fahd Al Iraki, conseiller chargé des relations extérieurs, directeur de publication de «La vie économique»

Ahmed Najim, directeur de publication du site «Code»

Idriss El Ouali, conseiller chargé de la presse régionale, directeur de «Sada Taounate».

A la suite de l’assemblée générale ordinaire, tenue le jeudi 22 septembre 2022 lors de laquelle fut élu à l’unanimité Driss Chahtane président de l’Association nationale des médias et éditeurs (ANME) et décidé de former le Bureau exécutif de ladite association, une réunion a eu lieu ce jeudi 6 octobre 2022 au siège central à Casablanca, dédiée à la constitution de cette instance, dont la composition a été marquée par la présence du directeur de publication de notre journal «Libération», Mohamed Benarbia qui s’est vu confier la mission de conseiller chargé de la presse partisane.Ainsi le Bureau exécutif de l’ANME se présente comme suit :