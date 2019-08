Un nouveau siège pour le consulat des Etats-Unis à Casablanca

Les travaux de construction devraient démarrer dans la deuxième moitié de 2020

03/08/2019 Libé

Le consulat général des Etats-Unis à Casablanca a annoncé avoir entamé le projet de construction de ses nouveaux locaux dans la capitale économique, qui devrait démarrer dans la deuxième moitié de 2020.

Une rencontre a été organisée récemment avec une quinzaine d’entreprises marocaines souhaitant collaborer avec les entreprises américaines sélectionnées pour construire le nouveau complexe, indique un communiqué de la représentation consulaire, parvenu jeudi à la MAP.

Tenue en collaboration avec le Bureau des opérations de construction relevant du Département d’Etat américain, cette rencontre avait pour objectif de susciter l’intérêt des entreprises et des fournisseurs souhaitant participer à la construction du nouvel édifice.

Lors de cette réunion, Jennifer Rasamimanana, consule générale des Etats-Unis à Casablanca, a déclaré que son équipe attendait les nouveaux locaux avec impatience. «Casablanca est une ville en mouvement et nous espérons pouvoir bientôt planifier notre déménagement dans nos nouveaux locaux», a-t-elle dit.

«Casablanca continue de se développer en tant qu’un hub de classe mondiale pour les affaires, les médias, le commerce et le tourisme, et notre établissement diplomatique doit également répondre aux critères d’un établissement de classe mondiale », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de ce projet, qui représente un engagement significatif pour continuer à se développer et à renforcer le partenariat historique entre les Etats-Unis et le Maroc », a-t-elle dit.

Composé de plusieurs bâtiments, ce nouveau complexe moderne à usage mixte occupera près de 3 hectares de la zone Casa-Anfa, près du site de l'ancien aéroport de Casablanca.

Le cabinet d'architectes, qui a conçu le projet, a parcouru le Maroc pour inclure des éléments de design inspirés des traditions architecturales marocaines.

Situé à quelques minutes de marche de deux stations de tramway, le nouveau consulat sera accessible aux transports en commun et incorporera des éléments de conception respectueux de l'environnement, incluant des espaces verts et de l’énergie solaire.