Un message très important au monde entier, selon Antonio Costa

La candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal

16/03/2023

La candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du Monde 2030, annoncée mardi par S.M le Roi Mohammed VI, ''envoie un message très important au monde entier’’, a affirmé, mardi à Lanzarote (Iles Canaries), le Premier ministre portugais, Antonio Costa.



‘’Cette candidature a une charge très positive et envoie un message très important au monde entier, à l'Europe et à l'Afrique, à savoir que nous sommes deux continents voisins qui veulent travailler ensemble’’, a relevé M. Costa lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’issue de la réunion mixte bilatérale.



‘’A travers cette candidature, ce que nous voulons, c'est célébrer le sport ensemble en défendant une compétition juste et équilibrée’’, a fait remarquer le responsable portugais, ajoutant qu’il s'agit ‘’d'une décision très importante’’. C'est la première fois qu'une candidature commune est présentée de part et d'autre de la Méditerranée entre l'Afrique et l'Europe, a-t-il rappelé.



‘’Cette candidature réunit ce que personne ne peut séparer’’, a conclu M. Costa.