Un levier pour la transition écologique et touristique à Khénifra

Projet d'aménagement du lac Aguelmam Azegza

30/07/2021

Le projet de réhabilitation et de valorisation du lac Aguelmam Azegza, niché dans les hautes montagnes de Khénifra, est une œuvre d'envergure qui permettra à la cité des Zayanes de se tailler une bonne place dans le tourisme interne et de se hisser au rang d'une destination écologique et touristique de choix.



L'avancement des travaux de cet important chantier, lancé en janvier 2020, a atteint 97%. Ce projet, à forte valeur ajoutée, est de nature à contribuer au développement socioéconomique et professionnel de la région, et à créer des emplois tout en protégeant et valorisant les ressources naturelles, et en préservant la diversité biologique du lac glaciaire qui fait la renommée de la grande cédraie d'Ajdir Izayane.



Selon la convention de partenariat relative au financement et à la mise en œuvre du programme d'urgence de réhabilitation du site touristique Aguelmam Azegza, plusieurs chantiers ont été lancés dans le cadre de ce programme sur une superficie de 3 Ha pour un investissement de 18.4 millions de DH dont la réhabilitation des entrées et sorties du lac, des routes y menant sur une distance de 1,2 km, en plus de l’aménagement de places de parking sur une superficie de 9.500 mètres carrés.



Les travaux concernent également l'aménagement de zones piétonnes, d’aires de repos et de panneaux de balisage d'itinéraires touristiques, en plus d'une vaste opération de boisement.



Le lac connaîtra également la construction d'une salle multidisciplinaire, d'une salle pour les soins de santé primaires, de bureaux ainsi que de boutiques dédiées à des activités commerciales.



Dans une déclaration à la MAP, Chakib Bayad, ingénieur supervisant les travaux du projet, a indiqué que le taux d’avancement des travaux de réhabilitation de ce lac ont atteint 97%, ajoutant que ce projet a été réalisé selon les normes modernes et à la pointe de la construction durable en prenant en compte l'environnement naturel et écologique du lac.



Les chantiers de ce lac ont été construits en s'inspirant des arbres qui embellissent la région. Les pylônes électriques ont été conçus sous forme de cèdres, alors que les établissements de santé ont pris la forme de champignons et les magasins, la forme d'une tente de Zayane (Akham), a ajouté M. Bayad.



Par ailleurs, le choix porté sur des matériaux de construction respectueux de l'environnement comme les pierres, le bois et l'argile, en dit long sur ce projet écologique d’envergure qui a pour but de relancer le tourisme dans cette région et de protéger la biodiversité exceptionnelle qui caractérise ce lac.



Le projet comprend la réhabilitation des infrastructures routières, l’aménagement de parkings, le renforcement de l'éclairage public, en plus de la création d’espaces de divertissement, de structures d'accueil et d’autres circuits touristiques.



Juché à 1.500 mètres d'altitude, à quelques encablures de Khénifra, le lac Aguelmam Azegza, ou lac vert en amazighe, est un véritable joyau naturel qui suscite l'attention des visiteurs en quête de détente mais aussi, les amateurs de sports de montagne.



En plus du lac Aguelmam Azegza, la province dispose de lacs de grande importance touristique, tout comme ceux de Ouiouane, Tiglmamine, Oum Er rbia et autres.



Située dans le Moyen Atlas, la province de Khénifra se distingue par un massif montagneux avec des hauteurs pouvant culminer à 3.000 mètres d’altitude.



Eu égard à ses multiples atouts naturels et culturels, la province de Khénifra recèle d’énormes opportunités pour le développement du secteur du tourisme de montagnes. La province est connue pour sa diversité naturelle, climatique, ses forêts de cèdres et de pins, sa végétation foisonnante, ses nombreuses rivières, cascades, sources d'eau et lacs.