Un hommage solennel à la lutte pour l’indépendance et l’intégrité territoriale du Royaume

Commémoration du 46 ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab

15/08/2025

Mustapha El Ktiri

Lors d’une journée pleine de fierté, marquant le 46e anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, événement d’une importance historique et patriotique majeure, le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a organisé jeudi 14 août un meeting pour célébrer cet acte historique symbolisant l’attachement indéfectible du peuple marocain à son unité et à sa souveraineté nationale.Ont pris part à cet événement des figures éminentes telles que le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, le gouverneur de la province d'Aousserd, Mohammed Rochdy, le chef de la garnison militaire, ainsi que le président du conseil régional, les présidents des conseils provinciaux et communaux, sans oublier les élus de la région, les représentants des partis politiques, des syndicats, des associations culturelles, des militants des droits de l’homme, ainsi que les familles des résistants et des membres de l’armée de libération, tous unis pour témoigner leur attachement à la mémoire collective.La commémoration s’est élevée au-delà d’une simple célébration, prenant la forme d’un vibrant rappel des épreuves endurées par le Maroc suite aux agressions coloniales. En écho aux crises historiques du début du XXe siècle, lorsque les puissances coloniales européennes ont assis leur domination sur les territoires marocains, notamment par l’établissement du Protectorat espagnol sur Oued Eddahab en 1884, la cérémonie a retracé avec émotion la lutte acharnée menée par les fils du pays pour repousser l’occupation, sauvegarder la dignité nationale et empêcher le pillage des richesses.« Le Maroc, à travers chaque époque et période de son histoire, a été et restera un bastion solide et une forteresse imprenable face aux convoitises et aux agressions étrangères, grâce à la noblesse et au courage de ses fils, à leur vaillance et à leur fermeté dans la résistance à la présence coloniale, en défendant la patrie contre ses ennemis et en déjouant leurs plans visant à saigner ses richesses et s’approprier ses ressources et ses biens», a fait savoir Mustapha El Ktiri dans une allocution prononcée lors de ce meeting.Il a mis en exergue les profondes significations de ce glorieux anniversaire, qui traduit un sentiment d’attachement indéfectible aux composantes de l’identité marocaine authentique, aux constantes nationales immuables et à la défense de la Patrie et de son unité.Pour lui, «la mémoire historique est une mesure de sa grandeur, un indicateur de l’élévation de sa civilisation, et une source de fierté et de respect que les générations transmettent des prédécesseurs aux descendants. Dans la mesure où les générations préservent les trésors de la mémoire nationale et locale dont elles sont dépositaires, elles acquièrent les fondements de leur immunité propre qui les habilitent à relever les défis de l’époque, à réussir les enjeux du présent et à envisager les horizons de l’avenir».Pour cette raison, la préservation de la mémoire collective, sa sauvegarde et la garantie de sa continuité constituent une mission essentielle transmise par les générations passées, confiée aux générations présentes et que les générations futures ont la responsabilité de perpétuer et de faire rayonner.Après le retour triomphal de Feu Mohammed V de l'exil à la mère patrie le 16 novembre 1955 et Sa lutte pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, les habitants des provinces du Sud s’étaient rendus à Rabat pour renouveler leur serment d’allégeance et réaffirmer leur mobilisation constante en faveur du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, a rappelé Mustapha El Ktiri.De plus, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération a mis l’accent sur la participation distinguée des fils des provinces du Sud au processus de lutte nationale pour la liberté et l’indépendance dans un esprit de mobilisation constante, citant à cet égard les victoires aussi héroïques qu’impressionnantes contre les forces militaires espagnoles et françaises, en l’occurrence Oum El Achar, Merguala et Souihat en 1956, Rghioua et Oued Safa, en plus des batailles de Ait Baamran en 1957 et Dcheira en 1958, entre autres batailles restées gravées dans les annales de l'histoire du Maroc.Feu SM Mohammed V n’a cessé de réclamer le droit du Royaume à libérer son Sahara, notamment dans Son célèbre discours prononcé le 25 février 1958 à M’hamid El-Ghizlane qui a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l’avant dans le recouvrement de ses terres spoliées au Sahara, a-t-il ajouté.Ces efforts inlassables ont été couronnés, d’abord, par le retour de Tarfaya dans le giron de la nation le 15 avril 1958 et de Sidi Ifni le 30 juin 1969, puis par l’organisation, le 6 novembre 1975, de la glorieuse Marche Verte, suivie du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud du Royaume le 28 février 1976.La récupération d’Oued Eddahab, le 14 août 1979, témoigne également de l’ancrage indéfectible des tribus sahraouies dans le socle fondateur de l’identité et de l’unité nationales, a-t-il soutenu, rappelant que les oulémas, les notables et les chefs de tribus de la province d'Oued Eddahab s'étaient rendus au Palais Royal de Rabat pour présenter à Feu S.M le Roi Hassan II leur serment d’allégeance et réaffirmer leur attachement indéfectible au Trône Alaouite.Mustapha El Ktiri a également saisi cette occasion pour évoquer la première Cause nationale, celle de l’intégrité territoriale du Royaume. «Nous réaffirmons ainsi la mobilisation permanente et la vigilance constante de la famille de la Résistance et de l’Armée de libération, aux côtés de toutes les composantes de la société marocaine, dans un consensus national indéfectible, derrière S.M le Roi Mohammed VI pour la préservation de notre intégrité territoriale et la consolidation de nos acquis nationaux», a-t-il souligné, tout en rappelant le dernier discours du Souverain à l’occasion du 26ᵉ anniversaire de Son accession au Trône dans lequel S.M le Roi a mis l’accent sur les succès diplomatiques réalisés, le large soutien international au plan d’autonomie marocain et l’attachement du Royaume à la construction maghrébine et à la politique de la main tendue envers le gouvernement et le peuple frère d’Algérie.A rappeler qu’un vibrant hommage a été rendu à cinq anciens résistants de la province d'Oued Eddahab, en guise de reconnaissance des grands sacrifices qu’ils ont consentis au service de la Nation. De même qu’il a été procédé à la remise d'aides financières à 45 bénéficiaires de la Famille de la résistance et de l'Armée de libération et à des ayants droit.