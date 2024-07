Un hommage appuyé à l'art marocain authentique

Lever de rideau à Oualidia sur le 1er Festival de l’Aïta Marsaouia

15/07/2024

La ville côtière d’Oualidia a vibré, vendredi soir, aux rythmes envoûtants de l’Aïta Marsaouia, en ouverture de la première édition d'un festival voulu un hommage appuyé à cet art marocain authentique.



Organisé par le Conseil de la région de Casablanca-Settat et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la commune de Casablanca, cet événement a attiré un public nombreux venu célébrer ce patrimoine culturel profondément enraciné dans la culture marocaine.



La soirée d'ouverture a été marquée par des performances exceptionnelles des artistes Bouchaib Doukkali, Bouchaib Jdidi et Jil Al Aïta. Ces maîtres de l’Aïta ont enchanté les spectateurs avec leurs chants poignants et leurs mélodies captivantes, rendant hommage aux traditions musicales qui ont traversé les générations. Leur interprétation magistrale a su captiver l'audience, créant une atmosphère empreinte d'émotion et de nostalgie.



L'ambiance était à la fête, petits et grands dansant et chantant au rythme des plus célèbres chansons de l'Aïta jusqu'à tard dans la soirée. Les familles se sont rassemblées autour de la scène, les enfants imitant les pas de danse traditionnels de leurs aînés, tandis que les adultes se laissaient emporter par la magie de l'atmosphère.



L'énergie collective du public et l'interaction chaleureuse entre les artistes et les spectateurs ont transformé cette soirée en une véritable célébration communautaire, où la musique a joué un rôle de lien culturel et générationnel.



Dans une déclaration à la MAP, Lahbib Elasfar, directeur artistique du festival, a souligné l’importance de cet événement pour la préservation et la promotion de l'Aïta Marsaouia notamment auprès de la jeune génération, notant que cette première édition porte le nom de Bouchaib El Bidaoui, figure emblématique de cet art, et rend un hommage spécial à la chanteuse "Dona".



Il a mis en avant l’organisation lors de cette manifestation culturelle d’une journée d'étude sur le thème "L'Aïta entre racines rurales et extensions urbaines", ainsi qu'une table ronde qui réunira plusieurs artistes et experts pour discuter des différents aspects et défis liés à cet art de la musique traditionnelle.



M. Elasfer a indiqué qu’une exposition présentera diveres composantes culturelles liées l'Aïta, incluant des instruments, des costumes, des photos et des documents historiques, soulignant que cette première édition du Festival de l’Aïta Marsaouia s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat visant à diversifier et développer l'offre culturelle régionale, conformément au plan de développement régional 2022-2027.



Le festival, qui se déroule du 12 au 27 juillet dans les villes d’Oualidia, Settat et Casablanca, propose un programme riche et varié. En tête d'affiche, des artistes tels qu’Abdelaziz Stati, Zina Daoudia, Ould El Houate, Said Senhaji, Abdellah Daoudi et Oulad El Bouazzaoui, offriront des soirées musicales inoubliables. Au-delà des concerts, le festival inclut également des débats, des projections de films et une exposition dédiée à l'art de l'Aïta, mettant en lumière sa place centrale dans la culture marocaine.



Avec une programmation éclectique et des performances de haut vol, ce festival promet de devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique traditionnelle marocaine.