Un historien nationaliste investi président de Pologne

07/08/2025

Avec son slogan "La Pologne d'abord, les Polonais d'abord", il a ciblé le million de réfugiés ukrainiens vivant dans le pays, membre de l'Otan mais également de l'Union européenne, envers laquelle il se montre aussi critique

Karol Nawrocki, qui devait être investi président polonais mercredi, est un historien nationaliste spécialiste du monde criminel, un novice en politique et relations internationales ainsi qu'un admirateur de Donald Trump.Soutenu par le principal parti d'opposition, Droit et Justice (PiS, nationaliste), M. Nawrocki a remporté à une courte majorité le scrutin présidentiel du 1er juin.Il a battu le pro-européen Rafal Trzaskowski, un revers grave pour la coalition pro-UE en place depuis bientôt deux ans, et qui confirme la forte polarisation politique en Pologne, un voisin et grand soutien de l'Ukraine face à l'agression russe.Avec son slogan "La Pologne d'abord, les Polonais d'abord", il a ciblé le million de réfugiés ukrainiens vivant dans le pays, membre de l'Otan mais également de l'Union européenne, envers laquelle il se montre aussi critique.S'il s'est engagé à maintenir le soutien à l'Ukraine, qui se bat contre l'armée russe depuis février 2022, Karol Nawrocki s'oppose à son l'adhésion à l'Otan et dénonce les aides accordées aux réfugiés ukrainiens en Pologne.Il a de plus reproché à Kiev de ne pas avoir "fait preuve de gratitude pour ce que les Polonais ont fait", et accusé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'"insolence" à l'égard de la Pologne.Jeudi dernier, M. Nawrocki s'est pourtant entretenu au téléphone avec M. Zelensky, qui s'est déclaré "reconnaissant" d'avoir entendu "l'assurance d'un soutien continu à l'Ukraine".Admirateur de Donald Trump, Karol Nawrocki l'a rencontré à la Maison Blanche peu avant le premier tour.Pendant sa campagne, il a expliqué vouloir refuser "tout transfert de compétences" des autorités polonaises aux organes de l'Union européenne et de signer de nouveaux traités européens "affaiblissant le rôle de la Pologne".Sa campagne a été éclaboussée par des attaques sur son passé. Des médias ont affirmé qu'il avait acquis un appartement auprès d'un homme âgé à l'issue d'une transaction jugée opaque par des observateurs et ses opposants politiques.Le site d'informations Onet.pl a pour sa part publié une enquête explosive, affirmant qu'il était impliqué dans l'introduction de travailleuses du sexe dans un hôtel à Sopot (nord) à l'époque où il y travaillait comme garde, il y a une vingtaine d'années.Karol Nawrocki a nié ces allégations et qualifié l'enquête de "tas de mensonges".Karol Nawrocki est né dans la cité portuaire de Gdansk, où il a joué au football et pratiqué la boxe dans sa jeunesse, avant d'obtenir un doctorat en histoire et un MBA.Il a été directeur du musée de la Deuxième Guerre mondiale de cette ville de 2017 à 2021.Depuis 2021, il dirige l'Institut de la mémoire nationale (IPN) chargé d'enquêter sur les crimes nazis et communistes.Ses recherches portent sur l'opposition anticommuniste polonaise, le crime organisé à l'époque communiste ou encore l'histoire du sport.L'année dernière, Moscou a ajouté ce nationaliste sur sa liste de personnes recherchées en raison de ses démarches destinées à déboulonner des monuments de l'ère soviétique en Pologne.Karol Nawrocki est l'auteur de plusieurs livres, dont un sous un nom de plume, ce qui lui a valu des critiques.En 2018, signant Tadeusz Batyr, il a publié un ouvrage consacré à un gangster de l'ère communiste, Nikodem Skotarczak.La même année, l'auteur présenté comme Tadeusz Batyr est apparu à la télévision d'Etat, le visage flouté et la voix modifiée, déclarant que M. Nawrocki l'avait inspiré dans son travail.Les médias ont découvert finalement que MM. Batyr et Nawrocki n'étaient qu'une seule et même personne.Accusé également d'entretenir des liens avec des gangsters et des néonazis, il a qualifié ces allégations de "manipulation", évoquant des contacts rares et limités à des fins professionnelles."Personne n'a jamais entendu un mot positif de ma part sur le nazisme", a-t-il lancé.Karol Nawrocki parle l'anglais et fait de la boxe à ses heures perdues. Il a deux enfants avec son épouse Marta et a également élevé un fils issu du premier mariage de sa femme.