Un heureux événement célébré dans la liesse et l'allégresse

20ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

09/05/2023

La Famille Royale et le peuple marocain tout entier célèbrent, ce lundi, dans la liesse et l'allégresse le vingtième anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement traduisant, comme à l'accoutumée, la dimension réelle de l'attachement indéfectible et irréversible du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité et de la stabilité du Royaume.

Cet anniversaire vient rappeler le souvenir des instants joyeux du jeudi 8 mai 2003, lorsque le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonça la naissance bénie, au Palais Royal à Rabat, d’un garçon que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu baptiser du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de Son Auguste grand-père, feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

La célébration du 20ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan renouvelle ainsi l’attachement immuable des Marocains au Glorieux Trône Alaouite à travers le serment d’allégeance les unissant à S.M le Roi, Amir Al-Mouminine, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens.

Cet heureux événement est également l’occasion de se remémorer quelques-unes des principales activités de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan qui avait décroché, en juillet 2020, le baccalauréat "option internationale", filière "Sciences économiques et sociales" avec la mention "Très bien".

Le 18 septembre 2022, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan avait présidé, au Polo Club Souissi de la Garde Royale à Rabat, la finale de la première édition de la Coupe du Trône de Polo.

Le 17 octobre de la même année, Son Altesse Royale avait présidé la cérémonie d’ouverture de la 13ème édition du Salon du cheval d’El Jadida, tenue du 18 au 23 octobre sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Un mois après, jour pour jour, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan avait inauguré, au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, l'exposition internationale et le Musée de la Sira Annabaouia (vie du Prophète) et de la civilisation islamique, placés sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le 28 mars 2023, les funérailles de l'ancien président de la Chambre des représentants et ancien premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), feu Abdelouahed Radi, ont eu lieu au cimetière Achouhada à Rabat, en présence de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan accompagne également SM le Roi lors de Ses différentes activités officielles. Ainsi, au cours des douze derniers mois, Son Altesse Royale a été présent aux côtés du Souverain notamment au cours de l’audience accordée à Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, qui a présenté à Sa Majesté le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2021.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a aussi accompagné SM le Roi à l’occasion de la commémoration de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Acharif, de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature (14 octobre 2022), et de l’audience accordée par le Souverain aux membres de l’équipe nationale de football, après leur brillante prestation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Son Altesse Royale a, de même, été présent aux côtés de SM le Roi à l’occasion de plusieurs Conseils de ministres et du lancement de l'opération nationale "Ramadan 1444", initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois de Ramadan, ainsi que lors des causeries religieuses que le Souverain, Amir Al-Mouminine, avait présidées à l’occasion du mois sacré de Ramadan, de la veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie et de la prière de l’Aïd Al-Fitr.

Chacune des apparitions publiques de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan vient ainsi perpétuer une longue tradition qui a pour objectif d’initier et de familiariser le Prince Héritier à l’exercice de responsabilités qu’il sera appelé à assumer au sein d’une société qui demeure attachée à ses valeurs et à son identité plurielle.