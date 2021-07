Un groupe marocain va investir 3,3 milliards USD au Niger

08/07/2021

Le groupe marocain Ymmy Finance Holding va investir 1.824 milliards FCFA, soit 3,3 milliards de dollars US, dans une série de projets industriels et d'infrastructures à Niamey, capitale du Niger, selon le groupe marocain et la mairie de la ville. "Les projets sont au nombre de six qui seront réalisés sur 8 ans et la majorité relève d'un contrat Partenariat-Public-Privé (PPP) pour un coût de 3,3 milliards de dollars", a indiqué le président du groupe marocain, Ahmed Lotfi, devant les autorités de la ville. "Le protocole d'accord a été signé samedi" entre les deux parties et c'est l'aboutissement "de deux ans de pourparlers" avec le groupe marocain, a souligné, pour sa part le maire central de Niamey, Oumarou Dogari En concret, rapporte la MAP, les projets concernent la réalisation d'un complexe agroalimentaire (embouche du bétail, culture fourragère, abattoir, transformation de viande, filière lait et aviculture), la construction d'une "ville nouvelle" avec près de 40.000 logements sociaux et un centre commercial sur plus de 1.000 hectares, selon le site internet de la mairie de Niamey. Les autres projets visent la réalisation d'une "smart city" le long des rives du fleuve Niger, la construction d'une zone industrielle (destinée également à l'export) et l'installation de 20.000 lampadaires solaires fabriqués par des entreprises marocaines.