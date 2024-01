Un forum économique maroco-saoudien à Riyad les 21 et 22 janvier

10/01/2024

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) organise une mission économique à Riyad, en coopération avec la Fédération des Chambres saoudiennes, les 21 et 22 janvier courant.



Dans un communiqué, la CGEM indique que cette mission économique, à laquelle participeront une centaine d'hommes d'affaires et entrepreneurs marocains, vise à explorer les opportunités d'investissement entre les entreprises marocaines et saoudiennes dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie, la finance, les énergies renouvelables, l'immobilier, la construction, les services, la santé et les technologies.



Au programme de ce forum économique saoudo-marocain, figurent la présentation du climat des affaires au Maroc et en Arabie Saoudite, la tenue d'une séance sur les opportunités d'investissement, une réunion du Conseil conjoint des affaires saoudo-marocain, des réunions sectorielles, ainsi que des rencontres bilatérales (B2B) et des visites de terrain, selon la même source.

Le président de la CGEM s'entretiendra également avec le président de la Fédération des Chambres saoudiennes.