Un festival de musique à bas prix pour…2049

09/01/2020

Des billets à 250 couronnes pour le festival de musique Northside à Aarhus (deuxième ville du Danemark) seront bientôt disponibles pour les fans qui sont prêts à attendre 29 ans pour assister à cet événement musical annuel.

Un porte-parole du festival a admis qu'il n'était pas sûr que Northside soit toujours en existence en 2049, malgré la disponibilité des billets. Un billet régulier pour l'entrée à chacun des trois jours du festival - qui se tiendra en 2020 du 4 au 6 juin - coûte 1.895 couronnes (près de 254 euros).

Cela signifie qu'une économie de 1.645 couronnes ou 87% de sa valeur normale peut être obtenue pourvu que l'on prenne son mal en patience pendant près de trois décennies. Les billets à bas prix font partie d’une promotion conjointe entre Northside et Danica Pension dans le cadre d'une campagne pour "amener les Danois à remplir leur avenir avec les choses qu'ils aiment aujourd'hui", a déclaré le festival dans un communiqué.

Le directeur du marketing de Danica Pension, Dorthe Krogh Jensen, a expliqué que la vente de billets n'était pas l'objectif principal de la campagne, qui vise à amener les gens à réfléchir à leurs pensions. "L'idée est d'amener plus de Danois - en particulier ceux qui ont encore quelques décennies avant de toucher une pension - à réfléchir au type de vie qu'ils veulent mener à l'avenir", a-t-il soutenu.

Il n'en demeure pas moins que les billets pour Northside 2049 seront mis en vente le 16 janvier au prix de 250 couronnes. Le partenaire et responsable du développement durable de Northside, Martin Thim, a indiqué "cette campagne et cette expérience de réflexion sont intéressantes pour nous, car nous voulons entamer une discussion et réfléchir à ce à quoi ressemblera le monde dans 30 ans". Les frais de billet de 250 couronnes seront remboursables si "contre nos attentes, Northside n'existe pas" en 2049, a-t-il ajouté.