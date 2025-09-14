Un exécutif enfermé dans des promesses sans lendemain et coupé de son environnement

Une réalité sans équivoque face à l’optimisme débordant du chef du gouvernement

14/09/2025

Alors que le chef du gouverne ment continue d’afficher un op timisme médiatique, la réalité sociale, économique et territo riale du Maroc révèle un tout autre visage : chômage persistant, services publics en crise et fractures régionales aggravées. Face à cette gouvernance close sur elle-même, une question se pose : qui portera l’alternative démocratique et sociale dont le pays a be soin ?



Le chef du gouvernement, un exécutif enfermé dans ses promesses et coupé de son environnement : tel est aujourd’hui le constat amer d’une gouvernance qui peine à transformer ses slogans en résultats concrets. Derrière les discours télévisés de cohésion et de réussite, la réalité demeure implacable : un système de santé à bout de souffle malgré la généralisation de la cou verture médicale, un marché de l’emploi en crise malgré les programmes annoncés, et une reconstruction du Haouz qui avance plus vite sur les plateaux TV que sur le ter rain.



A ces échecs sociaux s’ajoute une mé thode de gouvernance autoritaire, fermée au dialogue avec l’opposition, les syndicats et la société civile, incapable de bâtir des compromis démocratiques durables. Plus grave encore, les fractures territoriales s’ag gravent : le fossé se creuse entre le Maroc des métropoles et celui des campagnes, entre les grands projets d’infrastructures et les régions laissées pour compte. Devant ces faits, une question essen tielle s’impose : comment les partis socia listes et progressistes, et à leur tête l’Union socialiste des forces populaires (USFP), peuvent-ils incarner le changement attendu, corriger ces dérives et remettre la barre dans le sens de la justice sociale et de l’équité ter ritoriale ? Car l’enjeu dépasse le simple bilan d’une majorité : il touche à l’avenir de la dé mocratie marocaine, à la confiance entre ci toyens et institutions, et à la capacité du pays à renouer avec une trajectoire de progrès partagé.



Un échec flagrant dans la gestion du social



Avant toute chose, il faut examiner le cœur de la promesse gouvernementale : la dimension sociale. C’est sur ce terrain que le décalage entre discours et réalité apparaît le plus brutal. La couverture médicale universelle, van tée comme une révolution, reste une illu sion. Derrière les 31 millions de bénéficiaires annoncés, le pays souffre d’un déficit de 32.000 médecins et 65.000 infir miers. Le Maroc compte seulement 7 mé decins pour 10.000 habitants, loin des 23 recommandés par l’OMS. Près d’un Maro cain sur deux renonce aux soins faute de moyens ou d’accès (HCP, 2023). Sur le front de l’emploi, la promesse d’un chômage inférieur à 9% s’est transfor mée en désillusion : 13,1% au niveau natio nal, 35,8% chez les jeunes et 19,9% chez les femmes. En 2023, le pays a perdu 157.000 postes. Les programmes sociaux lancés par le gouvernement, censés dynamiser le mar ché du travail, se réduisent à des contrats précaires sans lendemain. Quant à la reconstruction du Haouz, elle est devenue un symbole criant de l’écart entre chiffres et terrain : 51.000 maisons et 300 écoles annoncées, mais des milliers de familles vivent encore sous des tentes.



Une gouvernance fermée au dialogue



Si l’échec social est flagrant, la méthode de gouvernance l’est tout autant. L’absence de dialogue est devenue une constante, ac centuant la crise de confiance entre citoyens et institutions. Le chef du gouvernement agit comme si la majorité parlementaire suffi sait à légitimer toutes ses décisions. L’op position, pourtant force constitutionnelle de proposition et de contrôle, est réduite au silence. Les débats parlementaires se li mitent à des réponses convenues, répéti tives, sans engagement réel. Le dialogue social, promis comme une priorité, est aujourd’hui dans l’impasse. Les enseignants mobilisés depuis plus de deux ans, les médecins dénonçant la précarité, et les syndicats réclamant l’application des ac cords signés témoignent tous d’un pouvoir sourd aux revendications. Le Conseil éco nomique, social et environnemental (CESE) a d’ailleurs mis en garde contre l’ab sence de concertation, qui fragilise toute ré forme structurelle.



Des fractures territoriales qui s’aggravent



L’isolement du chef du gouvernement ne se limite pas à son rapport avec les insti tutions et les syndicats : il se traduit aussi par une incapacité à répondre aux fractures ter ritoriales. Selon le HCP, la pauvreté monétaire touche près de 20% des zones rurales, et dé passe 25% dans certaines régions monta gneuses. Le développement reste concentré dans les grandes villes et les corridors litto raux, laissant à l’écart des provinces entières. Cette inégalité territoriale nourrit un senti ment d’abandon et met en péril la cohésion nationale. Alors que le discours officiel parle d’«équité» et de «cohésion sociale», la réalité est tout autre : les infrastructures modernes se multiplient dans les métropoles, tandis que les zones rurales manquent encore de routes praticables, de dispensaires équipés et d’écoles accessibles.



Pour une alternative progressiste et démocratique



La faillite du chef du gouvernement n’est pas seulement économique ou sociale: elle est politique. Elle réside dans l’incapacité à ouvrir un espace de dialogue, à reconnaître l’opposition comme acteur institutionnel, à intégrer les syndicats et la société civile dans l’élaboration des réformes. En s’isolant de son environnement, l’exécutif nourrit la dé fiance et creuse le fossé démocratique. Face à cet isolement, l’avenir ne peut se construire que par l’émergence d’une alter native claire. Les partis socialistes et progres sistes, et à leur tête l’USFP, portent la responsabilité historique d’incarner ce chan gement. Leur mission est de replacer la jus tice sociale et l’équité territoriale au cœur du projet national, de réhabiliter le dialogue comme méthode, et de réconcilier les ci toyens avec leurs institutions. L’histoire retiendra moins les promesses non tenues que la capacité des forces pro gressistes à proposer un chemin crédible vers un Maroc plus juste, plus équitable et plus démocratique.



Trois observations s’imposent enfin



Le chef du gouvernement intègre dans son analyse des chiffres remontant à 2020, alors même que son investiture date de 2021 et que sa première loi de Finances n’a été adoptée qu’en 2022. Ses déclarations chiffrées souffrent de discordances flagrantes, sans cohérence avec la réalité vécue, et il suffit de comparer ses propos aux données officielles de Bank Al-Maghrib pour constater les écarts. En l’écoutant, on a moins l’impression d’entendre un chef du gouvernement ren dant compte de sa mission nationale qu’un chef de parti exaltant ses propres réalisa tions et exploits.



Par Mohamed Assouali

Secrétaire provincial de l’USFP à Tétoua