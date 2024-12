Un engagement de plus de 14 Md$ pour un projet stratégique de l'ONCF

Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement

09/12/2024

Le Maroc a obtenu plus de 14 milliards de dollars d’engagements financiers pour un projet stratégique présenté par l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), a annoncé, vendredi à Rabat, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.



Lors de la conférence de presse de clôture de l’Africa Investment Forum (AIF), M. Adesina a souligné que ce projet stratégique, dont la requête initiale s’élevait à 8,8 milliards de dollars, s’est distingué comme l’une des réussites majeures de cette édition.



Il a ajouté que cette initiative a été unanimement saluée par les investisseurs, qui ont reconnu son importance stratégique pour le développement du Maroc. Plus largement, cette édition de l’AIF a permis d’attirer un total de 29,2 milliards de dollars d’intérêts d’investissement, témoignant de l’engagement accru autour d’initiatives stratégiques visant à soutenir le développement du continent africain, a-t-il précisé.



Placé sous le thème "Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure", l'AIF 2024 se positionne comme plateforme incontournable en ouvrant la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l’Afrique et en fournissant un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.