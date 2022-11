Un engagement constant en faveur de la défense des questions environnementales

Anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa

18/11/2022

Le peuple marocain et l'Auguste Famille Royale célèbrent, samedi, l'anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui a toujours fait preuve d’un engagement constant et multiforme en faveur de la promotion d’un développement durable.



Le 19 novembre de chaque année représente, en effet, l’occasion de s’arrêter sur les multiples initiatives de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, en faveur du développement et de la diffusion de la culture environnementale.



La dernière action en date de Son Altesse Royale est sa participation remarquée à la 27ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27), organisée du 06 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Égypte.



Ainsi, le 09 novembre, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, a présidé à Charm el-Cheikh, un Side Event de haut niveau sur "La Finance climat au centre de l'opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo", organisé dans le cadre de la COP 27.



A cette occasion, Son Altesse Royale a prononcé une allocution dans laquelle elle a souligné le fort engagement du Maroc à soutenir l'action des trois Commissions Climat Africaines.



"Le Royaume du Maroc, en tant que pays partenaire fondateur, et surtout en tant que membre africain solidaire de la Région, est résolument engagé à contribuer à la réalisation des objectifs arrêtés à l'occasion du premier Sommet de Brazzaville et des actions concrètes préconisées depuis lors", a affirmé SAR la Princesse Lalla Hasnaa, soulignant le fort engagement du Maroc, au plus haut niveau, pour accompagner le renforcement des deux autres Commissions Climat Africaines.



Au cours de la même journée, Son Altesse Royale s'est entretenue, à Charm el-Cheikh, avec le Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), M. Simon Stiell.



Le 08 novembre, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a reçu, à sa résidence à Charm El-Cheikh, la ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable, coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, Mme Arlette Soudan-Nonault, en marge de la COP 27.



Le 03 octobre dernier, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présidé à Marrakech le Conseil d’administration de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, une occasion pour Son Altesse Royale de mettre en lumière les principales réalisations de la Fondation.



Le lendemain, Son Altesse Royale a procédé, à la ville ocre, à l’inauguration du Parc de l’Oliveraie de "Ghabat Chabab", réhabilité dans le cadre du programme "Réhabilitation des jardins et parcs historiques" de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a procédé, le 9 juin à Fès, à l'inauguration de "Dar Tazi", siège de l'association Fès-Saiss pour le développement culturel, social et économique, et de la Fondation "Esprit de Fès", avant de présider, le soir du même jour, la cérémonie d'ouverture de la 26ème édition du Festival de Fès des Musiques sacrées du monde, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour de la thématique "L’architecture et le sacré".



Le 06 mai dernier, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, avait présidé le Conseil d'Administration de la Fondation, consacré à arrêter les comptes pour les exercices 2020 et 2021.



Lors de ce Conseil, Son Altesse Royale s'est félicitée de la dernière décision du Comité du Patrimoine Mondial sur l’état de conservation du bien inscrit de la ville de Rabat, ainsi que de l’importance du travail accompli depuis l’inscription, en 2012, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de "Rabat, Capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage".



L’année 2021 a, par ailleurs, été marquée par la nomination de SAR la Princesse Lalla Hasnaa marraine de l’alliance de la Décennie pour les Sciences océanographiques, un réseau d’éminents partenaires du monde, engagés dans l'action en faveur de l’océan.



Avec des actions et activités diverses et diversifiées, SAR la Princesse Lalla Hasnaa fait montre d’une détermination et d’un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d’inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.