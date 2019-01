Un différend précipite le départ de Tarek Mustafa

25/01/2019 Chouaib Sahnoun

L'entraîneur égyptien du Rapide d’Oued-Zem, Tarek Mustapha, a annulé une séance d'entraînement de l’équipe en raison de l'incapacité du bureau dirigeant à satisfaire ses exigences en matière des conditions de travail. Il s’agit, entre autres, du recrutement de quatre joueurs, en particulier un attaquant franc, aux côtés de Diarra, un kinésithérapeute, et la nécessité de se passer des services de certains joueurs.

Selon des sources proches du club ouedzami, le coach égyptien fut surpris, à son retour d’un bref séjour en Egypte, de remarquer que les dirigeants n’ont pas répondu à sa requête. Ainsi, il a décidé de quitter les lieux après avoir salué ses joueurs tout en soulignant qu’il était dans l’impossibilité de superviser une séance d’entraînement prévue au préalable.

Un responsable du bureau dirigeant du RCOZ a déclaré que des mesures strictes seraient prises afin de répondre aux attentes du public du Rapide d’Oued-Zem et de veiller à son maintien parmi l’élite ;

A rappeler que le RCOZ est classé neuvième avec 15 points dans l’escarcelle obtenus après deux victoires, neuf nuls et trois défaites. Pour rappel, lors de la dernière journée du championnat, le RCOZ a tenu en échec l’Olympique Club de Khouribga (2-2).