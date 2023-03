Un député dénonce une politique française destinée à 'saper des décennies d’amitié’’ avec le Maroc

10/03/2023

Le député Les Républicains (LR-droite), Pierre-Henri Dumont, a dénoncé la politique française destinée à "systématiquement saper des décennies d’amitié" avec le Maroc, un partenaire "essentiel" pour Paris, "tant dans le pourtour méditerranéen qu’en Afrique".



"Pourquoi la politique menée par la France vise-t-elle à systématiquement saper des décennies d’amitié avec le Maroc?’’, a lancé, mardi, le député à l’adresse de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lors d’une séance de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Le député LR a interpellé, à cet effet, la cheffe de la diplomatie sur la "pire crise diplomatique" entre Paris et Rabat depuis les années 80.



“Je souhaiterais vous interroger sur la crise diplomatique ouverte avec l’un de nos plus fidèles et anciens partenaires en Afrique, le Maroc (…)”, a-t-il dit, faisant remarquer que le Maroc est “un partenaire essentiel (NDLR : pour la France), tant dans le pourtour méditerranéen qu’en Afrique”. “Ces tensions ne sont pas des rumeurs de presse (…).



Il est temps d’engager le plus rapidement possible la désescalade et il appartient à votre ministère d’agir dans ce sens”, a-t-il ajouté. “Comptez-vous agir pour retrouver une relation saine et respectueuse avec le Maroc avant que le président de la république ait fini de saborder ce précieux héritage ? Et si oui comment ?”, a-t-il poursuivi.



Selon lui, ‘’il n’y a pas de fumée sans feu. Il y a des facteurs’’ qui ont nourri cette crise. Le député a, par ailleurs, pointé l’échec de la politique française sur tout le continent africain. “Les députés LR sont particulièrement inquiets du fiasco de la politique menée par le président de la république et son gouvernement en Afrique.



La récente tournée en Afrique du président a, malheureusement, mis en lumière de façon cruelle les résultats de la politique menée sur le continent depuis six ans”, a-t-il relevé. Il a dénoncé, dans ce sens, une “politique faite de paternalisme, de rodomontade, de familiarité, d’aveuglement et d'insolence”. “Partout où il passe, le président Macron endommage nos relations diplomatiques, affaiblit la voix de la France, et abandonne la francophonie (...)”, a renchéri M. Dumont.