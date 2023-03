Un député australien fait sa demande en mariage pour son premier discours officiel au Parlement

12/03/2023

« Je pense que nous devrions nous marier ». Pour son premier discours au Parlement australien, Nathan Lambert a reçu mardi une salve d’applaudissements. Mais ce n’est pas pour des propositions de loi que le député travailliste a marqué les esprits. L’homme a profité de cette prise de parole pour demander sa compagne, Noah Elrich, en mariage.



«Je ne sortirai pas de bague maintenant, car je n’ai pas le droit d’avoir d’accessoires. Mais elle est actuellement en sécurité et je prévois en fait de la sortir de manière très romantique ce soir, dans les dix minutes entre les enfants qui s’endorment et nous qui nous effondrons d’épuisement », a déclaré Nathan Lambert face à ses collègues.



Dans un entretien accordé au Guardian, l’homme politique explique qu’il n’avait jamais pris le temps de faire sa demande. «Il n’y avait pas de vacances françaises en vue», a-t-il confié. Le député a donc décidé de ne plus attendre et de se lancer dans le cadre de son travail.



Nathan Lambert indique que sa compagne «a dit oui» et que le couple a trinqué avec des coupes de champagne, après avoir mis ses deux enfants au lit. «Cela s’est déroulé exactement comme le discours le suggérait», a plaisanté le député de Preston, dans l’Etat de Victoria.