Un décès et trois blessés suite à des déflagrations dans la ville de Es-Semara

29/10/2023

Quatre déflagrations sont survenues dans la nuit de samedi à dimanche dans la vile de Es-Semara, causant la mort d'une personne et faisant trois blessés, dont deux dans un état grave, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Es-Semara.



De même source on précise que les déflagrations ont touché les quartiers de la ZAP, Hay Essalam, et le quartier industriel (deux déflagrations), ajoutant que les blessés graves ont reçu les premiers secours avant d’être acheminés vers l’hôpital à Laâyoune.



La 3ème personne ayant contracté des blessures légères a pu regagner son domicile après avoir reçu les premiers soins sur place, ajoute la même source, qui fait état de dégâts matériels au niveau de deux maisons. Les autorités locales, les services de sécurité, et la protection civile se sont immédiatement rendus sur les lieux des déflagrations, indique-t-on.