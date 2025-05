Un concert exceptionnel pour célébrer les 250 ans du Traité de paix entre le Maroc et le Portugal

08/05/2025

Un concert exceptionnel a été organisé, dimanche soir, au sein de Bayt Dakira, haut lieu de mémoire et de dialogue interculturel à Essaouira, pour célébrer le 250e anniversaire du Traité de paix signé en 1774 entre le Maroc et le Portugal.



Rehaussé par la présence du conseiller de SM le Roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, et d'autres personnalités des sphères diplomatique, culturelle et artistique, cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du Festival "Sete Sóis Sete Luas", un rendez-vous des musiques populaires de la Méditerranée et du monde lusophone, qui a fait escale à la Cité des Alizés, a été l'occasion de mettre en avant le rôle avant-gardiste de ce Traité dans la promotion des valeurs de coexistence et le renforcement des relations maroco-portugaises.



A cette occasion, le public a pu découvrir une œuvre musicale inédite, fruit d’une résidence artistique ayant réuni des artistes de renom issus des deux rives de la Méditerranée, incarnant, à travers leurs instruments et leurs voix, la richesse du dialogue interculturel.



Composé du maître de la guitare portugaise Custódio Castelo, de la chanteuse portugaise Ana Paula Martins, du oudiste et chanteur marocain Hamza Boukhlifi, du musicien gnaoui Khalid Amarouch et du danseur Issam El Haiti, l’ensemble a offert à l’assistance une fusion envoûtante mêlant fado et sonorités marocaines, dans un vibrant hommage à l’histoire partagée entre les deux pays.



Deux heures durant, le public a vibré aux rythmes d'œuvres puisées dans le répertoire marocain, tout en découvrant des mélodies inspirées du patrimoine portugais, dans une atmosphère d'ouverture et de vivre-ensemble, dans la plus pure tradition souirie.



Dans une allocution de circonstance, la secrétaire générale de l’Association Essaouira-Mogador, Kaoutar Chakir Benamara, a fait savoir que ce concert se veut une célébration des valeurs de tolérance, de dialogue et de créativité partagées entre le Maroc et le Portugal.



"Essaouira est depuis toujours une terre d’échange, de respect mutuel et de coexistence harmonieuse. À travers cette œuvre musicale inédite, nous avons voulu célébrer non seulement un traité historique, mais aussi une amitié vivante entre deux cultures liées par la mer, la musique et l’histoire", a-t-elle relevé.



Ce projet artistique constitue également un hommage appuyé à Custódio Castelo, que la critique internationale surnomme le "Piazzolla du fado", et dont la carrière s’est illustrée aux côtés de figures emblématiques telles qu’Amália Rodrigues, Mariza, Mísia ou encore Cristina Branco, a ajouté Mme Chakir Benamara.



De leur côté, les artistes marocains et portugais ont fait part de leur fierté d'avoir eu l'occasion de partager la scène à l'occasion de cette célébration historique, soulignant la richesse des échanges artistiques et humains qui ont marqué leur résidence commune.



Porté par l’Association Essaouira-Mogador, en partenariat avec l’ambassade du Portugal au Maroc, l’Institut Camões, le ministère portugais de la Culture (DG Artes), ainsi que la direction artistique du Festival "Sete Sóis Sete Luas", cet événement s’inscrit dans la dynamique de coopération culturelle maroco-portugaise, et dans la continuité des efforts déployés par la ville d’Essaouira pour faire rayonner, à l’échelle internationale, les valeurs de paix, de diversité et de dialogue entre les civilisations.

Bouillon de culture

Rencontre



L'Institut Français de Tanger abritera, le 15 mai, une rencontre autour du "récit de soi", animée par l'écrivain et journaliste français Silvain Gire.

Cette rencontre, qui se tiendra à la médiathèque de l'Institut, s’inscrit dans le cadre de la résidence d’écriture que Silvain Gire mène à l’Institut Français de Tanger tout au long du mois de mai.

Cette soirée, mêlant lecture, performance et écoute collective, invite les participants à explorer les multiples formes de l’autonarration, qu’il s’agisse d’autofiction, de stand-up ou encore de podcast.

Silvain Gire, figure incontournable du paysage audio et littéraire francophone, proposera un échange détendu sur cette pratique de plus en plus présente dans la création contemporaine.

Créateur d’ARTE Radio en 2002, Silvain Gire a profondément marqué l’univers du podcast en français, en favorisant les récits en première personne et en révélant de nombreux talents. Aujourd'hui, il poursuit son travail d’auteur après avoir quitté la plateforme en 2023.



Projection



Le cinéma Alcázar de Tanger accueille, samedi, une soirée consacrée au film documentaire "A Thousand and One Berber Nights" (Mille et une nuits amazighes) du réalisateur Hisham Aidi.

La projection du film sera suivie d’un débat animé par l’écrivain et universitaire Anouar Majid, offrant au public l’opportunité d’interagir avec le réalisateur présent pour l’occasion.

L'événement, organisé en partenariat avec l'Association culturelle "Tanjaflam", propose un voyage immersif à travers la mémoire et l’identité, donnant vie à l’histoire amazighe à travers le langage poétique du cinéma.