Un colloque scientifique se penche sur le rôle de la femme marocaine dans la lutte contre le colonialisme

12/03/2025

Le rôle de la femme marocaine dans la lutte pour l'affranchissement de la patrie du joug du colonialisme et le recouvrement de son indépendance a été au centre d'un colloque scientifique organisé, lundi, à l'Espace national de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Rabat.



Organisé par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce colloque a rassemblé des chercheurs, universitaires et anciens résistants et membres de l'Armée de libération pour jeter la lumière sur des pages étincelantes d'un engagement au féminin mené contre l'occupation et rendre hommage aux femmes marocaines pour leurs sacrifices et leur abnégation au service de la nation.



Cette rencontre, placée sous le thème "La femme marocaine durant la période de protectorat : parcours et transformations", a permis de passer en revue une série d'actions menées par la femme marocaine dans le combat pour la libération du Royaume et la lutte contre le colonisateur, en mettant en exergue son dévouement et son implication dans la renaissance de la société ainsi que de son progrès.



Intervenant à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que la femme marocaine a été à l'avant-garde des événements, à la faveur d'une participation active aux soulèvements et aux manifestations populaires qui s'étaient étendus à l'ensemble du Royaume.



"Les formes du militantisme féminin étaient caractérisées par la confrontation et le recours aux armes, avant d'évoluer vers d'autres méthodes garantissant plus de régularité à la contribution féminine qui s'inscrivait dans le sillage d'un mouvement visant à réformer la société et semer les graines du nationalisme dans les cœurs et les esprits des jeunes générations", a-t-il fait observer.



Se sont ainsi constitués, au cours des années quarante du siècle dernier, les signes révélateurs d'une conscience patriotique féminine, a poursuivi M. El Ktiri, notant que cet état de fait a donné à la lutte une dimension plus organisée, véhiculée par plusieurs associations qui ont joué un rôle majeur dans la consécration de l'esprit patriotique chez les femmes et les jeunes filles.



Et d'ajouter que la femme marocaine a su tracer un parcours distinctif marqué par une contribution effective et efficace à la défense de la patrie, jouant par là même un rôle majeur dans la résistance, la libération et la défense des valeurs religieuses et des constantes nationales.



Les participants à ce colloque ont mis un accent particulier sur l'engagement et le haut sens de citoyenneté de la femme marocaine au cours de la période du protectorat et même après le départ des troupes coloniales, rappelant qu'à l'aube de l'indépendance, la femme marocaine s'est impliquée dans l'espace associatif dans l'objectif de sensibiliser filles et femmes quant au rôle qu'elles peuvent jouer aux côtés des hommes, en vue de réaliser un développement global qui s'étend aux différents domaines économiques, sociaux et culturels.



Ils ont souligné que la femme marocaine a activement contribué à la renaissance d'une société basée sur la reconnaissance des actions de l'ensemble des franges qui la composent et la transmission aux générations futures des principes de la dignité et du patriotisme authentique.



La célébration du rôle joué par les femmes marocaines dans les rangs du mouvement de la résistance nationale est l'expression d'une reconnaissance des sacrifices que ces militantes de l'ombre ont consentis pour la libération et le développement de la patrie, lesquelles actions ont marqué le point de départ du processus de construction d'une société prospère à la faveur de la conjugaison des efforts de tous.