Un colloque à Laâyoune sur la représentation démocratique dans les provinces du Sud

03/10/2022

L'Observatoire national des droits de l'électeur organisera, le 5 octobre à Laâyoune, un colloque national sous le thème "L'électeur sahraoui et la légitimité de la représentation démocratique".



L'organisation de ce colloque intervient conformément à la haute vision Royale sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume et vient conforter le rôle primordial des forces vives de la société civile dans la défense de l'unité nationale, note le communiqué, soulignant qu’il s’inscrit également dans le sillage du programme de plaidoyer de l'Observatoire visant à défendre et soutenir la question de l'intégrité territoriale.



Ce colloque constitue une étape préparatoire à un évènement à vocation internationale qui sera organisé par l’Observatoire au siège du Conseil des droits de l’Homme à Genève en novembre prochain, coïncidant avec le quatrième rapport national du mécanisme d’Examen périodique universel (EPU), précise le communiqué.



Des participants de marque dont des académiciens, chercheurs et spécialistes prendront part à cette rencontre pour débattre avec les différentes parties prenantes et acteurs de la société civile, du rôle de l'électeur sahraoui dans le cadre de la dynamique vertueuse que connaissent les provinces du Sud, basée sur la démocratie et l’implication effective de leurs habitants dans l'édification des institutions et la mise en place de projets de développement structurants et stratégiques.



Cette rencontre sera également marquée par la présentation du bilan de la participation politique de l'électeur sahraoui, lors des dernières échéances électorales, ajoute la même source.



Cette rencontre devrait aussi contribuer à enrichir les aspects intellectuels consacrés aux développements de la question de l’intégrité territoriale, à la lumière du plan d'autonomie présenté par le Maroc comme étant sérieux et crédible, permettant à la population des provinces du Sud de gérer leurs propres affaires dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale et garantissant leurs droits inaliénables et leurs spécificités culturelles.