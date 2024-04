Un cheval de course surprend les usagers d'une gare australienne

19/04/2024

Un cheval de course à la place du train: des voyageurs attendant d'embarquer en banlieue de Sydney ont eu la surprise de voir arriver en gare un équidé, ont rapporté des responsables des transports locaux.



Le cheval de course a accédé vendredi soir, seul, au quai de cette gare australienne et s'y est baladé sur toute sa longueur, selon des images de vidéosurveillance pour le moins insolites.

L'animal, recouvert d'une couverture beige, s'était enfui d'écuries voisines, ont indiqué des responsables des transports locaux.



A son arrivée en gare, un train a dû rester portes closes, de peur de voir monter à bord ce curieux voyageur.

Après s'être promené sur le quai pendant quelque 17 minutes, le cheval a finalement bien embarqué, mais dans une remorque, grâce à l'arrivée de son dresseur.



Cet épisode animalier était "un petit peu inhabituel", a déclaré Matt Longland, le directeur général de Sydney Trains, le réseau local des transports ferroviaires.

"Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un cheval sur le quai", a euphémisé de son côté la ministre des Transports de l'Etat de Nouvelle-Galles-du-Sud, Jo Haylen.