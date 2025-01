Un chat perdu depuis quinze ans revient mourir chez son propriétaire

26/01/2025

Les chats ont parfois des raisons que la raison ignore. Un félin perdu depuis quinze ans est revenu chez son propriétaire pour y mourir rapporte le journal français, La Provence. Une fin aigre-douce pour son propriétaire, partagée entre la joie de revoir son compagnon et la tristesse de le savoir parti pour toujours.



L’émouvante et triste histoire s’est nouée entre Tahiti et les Bouches-du-Rhône en France. Adopté à Tahiti, le chat, nommé « Noël » avait disparu en 2010 peu après le retour de la famille en métropole, emménageant à Pertuis, non loin d’Aix-en-Provence. Malgré les recherches répétées de ses propriétaires qui ont parcouru le quartier en l’appelant, « Noël » n’avait jamais remontré le bout de ses moustaches.



En 2020, raison faite, la famille déménage à Trets, commune située à l’est de Marseille et à une cinquantaine de kilomètres de Pertuis. Leur chat « Noël » n’était alors plus qu’un souvenir douloureux, jusqu’à ce 18 janvier, jour où une dame contacte l’association Eclip (Ecole des chats libres pertuisiens), indiquant qu’elle a trouvé un chat perdu devant chez elle, à Pertuis, à 100 mètres de la maison qu’habitaient les premiers propriétaires de l’animal, poursuit le quotidien provençal.



Un appel est sur les réseaux et les propriétaires de « Noël » se manifestent rapidement. Une bénévole d’Eclip vient alors leur remettre leur chat, qui sitôt les bras de son « papa » retrouvé se met à convulser.



Accourant chez le vétérinaire, celui-ci n’a pas d’autre choix que de piquer l’animal dont l’association, jugeant impossible qu’un chat atteigne l’âge de vingt ans en vivant à la rue, pense qu’il avait trouvé refuge chez d’autres habitants, soit décédés ou soit indélicats et qui auraient mis « Noël » à la porte pour ne pas endurer les inconvénients du grand âge du chat.