Un carnaval à Tan-Tan pour célébrer la diversité culturelle au Sahara

14/07/2023

Un carnaval a été organisé, mardi soir, dans le cadre des activités de la 16ème édition du Moussem de Tan-Tan, initiée du 7 au 12 juillet par la Fondation Almouggar sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Ce carnaval, auquel a notamment assisté le gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Abdellatif Chedali, reflète la diversité culturelle et la richesse du patrimoine social des modes de vie au Sahara avec ses coutumes et ses traditions.



Ce carnaval, qui a été suivi par un large public d'habitants et de visiteurs de la ville de Tan-Tan, a pris son départ de la commune de Tan-Tan, en passant par l'Avenue Hassan II.



Il s'est caractérisé par un défilé de troupes folkloriques locales qui ont présenté des tableaux artistiques qui reflètent la vie au Sahara et incarnent la richesse et la diversité du patrimoine culturel sahraoui.



A cette occasion, des compétitions à ciel ouvert de jeux traditionnels hassanis ont été organisées, notamment "Kbiba" et “Ardoukh” qui requièrent les réflexes et une bonne condition physique des participants, ainsi que le jeu “Arakh”, qui est une démonstration d’agilité, d’équilibre et de force mentale.



Cette manifestation a, également, été marquée par des défilés de groupes musicaux qui participent au Moussem issus des différentes régions du Royaume, mettant en avant la diversité du folklore marocain.

En outre, ce carnaval a mis en avant, entre autres, les traditions maritales locales, ainsi que les produits artisanaux locaux.



Abdallah Alaoui, membre de la Fondation Almouggar, a déclaré à la MAP que ce carnaval vise à mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle dont regorge la ville de Tan-Tan, ajoutant que le carnaval, qui a vu la participation d'environ 1.200 personnes représentant plusieurs associations, résume toutes les activités organisées à la Place de la paix et de la tolérance, dont les tentes thématiques, les spectacles, la cuisine traditionnelle et les jeux folkloriques, et tout ce qui touche à la vie nomade.



Classé en 2005 chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’UNESCO et inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel et humain en 2008, le Moussem de Tan-Tan est un moment important pour célébrer l’histoire et le patrimoine culturel des tribus des provinces du Sud du Maroc.