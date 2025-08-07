Un camion de vivres se retourne sur la foule à Gaza

20 morts selon la Défense civile

La Défense civile de Gaza a fait état de la mort de vingt personnes dans l'accident d'un camion de vivres qui s'est retourné sur la foule dans la nuit de mardi à mercredi.



"Le camion s'est renversé alors que des centaines de civils attendaient de l'aide alimentaire dans la zone de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.



"Le camion avait été contraint par l'armée israélienne d'emprunter des routes dangereuses, qui avaient auparavant été bombardées" et étaient en mauvais état, a-t-il expliqué.



"Malgré la récente autorisation limitée de quelques camions d'aide", Israël "entrave délibérément le passage sûr et la distribution de cette aide. Elle oblige les conducteurs à emprunter des itinéraires surchargés de civils affamés qui attendent depuis des semaines les produits de première nécessité", a accusé mercredi le gouvernement de Gaza, sous l'autorité du Hamas.



Ce "comportement délibéré et criminel se solde souvent par des foules désespérées qui se ruent sur les camions et s'emparent de leur contenu par la force", a expliqué le gouvernement, faisant lui aussi état de 20 civils tués et de dizaines de blessés.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué vérifier ces informations.



Une responsable de Médecins sans frontières (MSF) à Gaza, Caroline Willemen, a décrit mercredi une situation humanitaire "dévastatrice pour les habitants" du territoire, avec une "multiplication par quatre des patients dans notre programme de malnutrition depuis mai".



"En plus de cela, nous continuons de voir des patients se faire tirer dessus ou écraser sur les sites de distribution d'aide", a déploré Mme Willemen, dans un message sur les réseaux sociaux.



"Nos équipes reçoivent un nombre croissant de patients malnutris alors qu'elles-mêmes peinent à trouver suffisamment de nourriture. Parmi les dépistages réalisés dans les établissements de MSF en juillet, 25% des enfants âgés de 6 mois à 5 ans et des femmes enceintes ou allaitantes étaient malnutris", a-t-elle détaillé.



"La crise de la faim persistante à Gaza ne sera pas résolue par des modèles de distribution d'aide contrôlés par l'armée. Une réponse humanitaire de principe, dirigée par l'ONU, doit être rétablie immédiatement", a plaidé la coordinatrice de MSF.



Depuis le début de la guerre, Israël assiège plus de deux millions de Palestiniens entassés dans un territoire de 365 km2. Il a assoupli fin mai le blocus humanitaire total qu'il avait imposé début mars mais n'autorise l'entrée que de quantités très limitées.



La bande de Gaza, totalement dépendante de l'aide humanitaire, est désormais menacée d'une "famine généralisée", selon l'ONU, qui estime qu'au moins 1.373 Palestiniens ont été tués, la plupart par des tirs israéliens, depuis le 27 mai "alors qu'ils cherchaient de la nourriture".



Human Rights Watch décrit le système de distribution d'aide humanitaire mis en place par l'armée israélienne avec le soutien des Etats-Unis comme un "piège mortel" pour les civils.

La fondation GHF, un organisme privé qui met en œuvre ce système depuis mai, a souligné mercredi qu'elle n'a "jamais été conçue pour remplacer l'ONU".



"C'était leur choix d'abandonner lorsque les choses devenaient difficiles. Nous sommes heureux qu'ils soient de nouveau opérationnels, mais les pillages généralisés de leurs convois persistent", a affirmé la GHF, se disant prête "à les aider de toutes les manières possibles".



Selon le Cogat, organisme dépendant de la défense israélienne, plus de 300 camions d'aide ont pénétré dans Gaza mardi, pour le deuxième jour consécutif, soit plus que la moyenne de ces derniers jours.



Selon le Hamas, "seulement 853 camions" d'aide sont entrés dans la bande de Gaza au cours des 10 derniers jours, "soit une moyenne de 85 camions par jour".

Les agences de l'ONU estiment à au moins 600 le nombre de camions nécessaires pour venir en aide aux populations du territoire.