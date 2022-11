Un bug cause l'arrêt temporaire des opérations par cartes bancaires

18/11/2022

Une panne informatique du Switch national a causé, mercredi entre 16h et 17h sur les terminaux de paiement et les sites marchands internet, l'arrêt temporaire des opérations par cartes bancaires sur l'ensemble du territoire marocain.



Selon le Centre monétique interbancaire (CMI), il s'agit d’un problème technique au niveau de HPS Switch qui permet le routage de toutes les opérations monétiques des cartes bancaires marocaines.

Les équipes de HPS Switch ont réussi à régler le problème avant l'heure de grande affluence dans les magasins de la grande distribution.



A cause de ce bug, aucune opération de retrait ou de paiement n’a pu être effectuée sur les terminaux de paiement électroniques.

HPS Switch est l'entité habilitée à centraliser, au profit du secteur bancaire domestique, le traitement de toutes les opérations monétiques interbancaires au niveau national.