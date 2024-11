Un aéroport néo-zélandais limite les câlins à trois minutes

02/11/2024

Combien de temps doit durer un câlin? Un aéroport néo-zélandais a récemment imposé une durée limite de trois minutes pour les au revoir, attirant l'attention des internautes.



Les responsables de l'aéroport international de Dunedin, dans le sud du pays, ont confié avoir été surpris par la réaction virale à leur nouvelle règle, qui s'applique à la zone dépose-minute depuis le mois de septembre.



"Nous avons installé de nouvelles signalisations dont le panneau +Temps de câlin maximum 3 minutes+," a déclaré le directeur général de l'aéroport, Daniel De Bono.

"C'est une façon décalée de rappeler aux gens que la zone dépose-minute est destinée à des au revoir rapides", a-t-il ajouté.



"Et ne vous inquiétez pas, un câlin de seulement 20 secondes est suffisant pour délivrer de l'ocytocine et de la sérotonine, ces hormones qui favorisent le bien-être, donc trois minutes, c'est suffisant pour dire au revoir et avoir sa dose de bonheur."



Les personnes souhaitant s'enlacer plus longtemps peuvent le faire au niveau du parking, où le stationnement est gratuit durant 15 minutes, a ajouté Daniel De Bono.

La mesure a suscité l'attention de la presse, notamment étrangère, et des réactions contrastées en ligne.



"Je suis ravie qu'il n'y ait pas de temps de câlin minimum. Un +à bientôt+ suffit", a commenté une internaute sur la page Facebook de l'aéroport.

"Une police des câlins!? C'est vraiment étrange! Les câlins sont connus pour avoir de nombreux bénéfices, sans compter sur la santé mentale", a écrit un autre utilisateur.