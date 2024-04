Un aéroport évacué au Danemark, après une alerte à la bombe

21/04/2024

L'aéroport de Billund, dans le centre du Danemark, a été évacué après une alerte à la bombe samedi en fin de matinée, et un homme a été arrêté, a annoncé la police danoise.

"Suite à une alerte à la bombe à l'aéroport de Billund, la police du sud-est du Jutland a arrêté un homme", a-t-elle indiqué dans un communiqué.



Aucun vol ne décolle ni n'atterrit et aucune heure de reprise des vols ne peut encore être donnée, a-t-elle précisé. Sur son site internet, l'aéroport mentionne plusieurs vols annulés qui devaient partir en début d'après-midi, vers Amsterdam, Francfort ou Barcelone.



La police enquête pour savoir s'il y a un lien entre cette alerte à la bombe et le dynamitage d'un distributeur automatique de billets à Billund vers 04H00, samedi matin.

L'aéroport de Billund est le deuxième du Danemark. Il se situe à proximité du siège du fabricant des petites briques de jeu Lego et du parc à thèmes Legoland.