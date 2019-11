Un acteur du film “Hors normes” placé en détention provisoire

23/11/2019 Libé

Bryan Mialoundama, 19 ans, a été récemment dévoilé au grand public pour son rôle de Dylan dans le film Hors normes, d'Eric Toledano et Olivier Nakache, actuellement en salles. Mais c'est pour un tout autre sujet que le jeune acteur fait l'actualité aujourd'hui. Selon Le Parisien, il est soupçonné d'avoir participé à une violente rixe le 26 octobre dernier à Avon et a été placé en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, jeudi 21 novembre, en fin d'après-midi.

Bryan Mialoundama et deux autres jeunes hommes, qui vivent tous dans le quartier de Surville, à Montereau-Fault-Yonne, sont poursuivis pour "participation à un attroupement armé" et "violences avec arme". Lors des deux rixes qui se sont produites le 26 octobre dernier, un jeune de 15 ans a reçu un coup de couteau au niveau du poumon et six autres personnes, dont plusieurs mineurs, ont été blessées.

"On présente mon client comme l'un des instigateurs alors qu'il a reçu un coup de téléphone d'un cousin paniqué l'avertissant de la première bagarre. Il lui a demandé de se regrouper lui et ses copains devant la gare et de prendre le 1er train pour Montereau", a réagi Maître Mohamed Djma, avocat de Bryan Mialoundama. "A aucun moment, il n'est venu avec une arme alors que les gens d'Avon en avaient comme en témoignent les images de la vidéosurveillance. Il a pris un couteau au sol pour se défendre. Les jeunes s'étaient ensuite réfugiés dans un bar devant la gare", a-t-il conclu.

Bouillon de culture

Kanye West



Le rappeur américain Kanye West a annoncé élargir son répertoire musical à l'opéra avec la création d'une production intitulée "Nebuchadnezzar" et qui sera présentée à Los Angeles le 24 novembre.

La salle californienne Hollywood Bowl, a annoncé que les billets seraient mis en vente lundi. Kanye West a tweeté ce week-end une illustration annonçant la nouvelle production, mettant à l'affiche la chorale "Sunday Service", avec qui le chanteur de Chicago a multiplié les services religieux lancinants cette année. L'opéra sera dirigé par l'artiste italienne Vanessa Beecroft, un temps le bras droit de Kanye West sur sa marque Yeezy.

Le titre de l'opéra fait référence au babylonien Nabuchodonosor, auquel Kanye West s'est comparé dans une récente interview, assurant que comme lui, ce roi antique avait souffert de bipolarité. "Nabuchodonosor a été diagnostiqué avec un trouble bipolaire et il est resté roi," a assuré à Apple Music le rappeur, qui s'est récemment proclamé "le plus grand artiste humain vivant".



Ghany Belmaachi



Le vernissage de l'exposition rétrospective de l’artiste peintre, Ghany Belmaachi, a eu lieu, jeudi soir à la So Art Gallery, à Casablanca en présence de nombreuses personnalités du monde de l'art et la culture. Une centaine d'œuvres, tableaux peints durant différentes périodes de la vie de l’artiste, sont exposées sous le thème ''Imagine''.

Dans une déclaration à la MAP, M.Belmaachi a indiqué que cette exposition-rétrospective retrace un parcours riche qui rassemble plusieurs courants et écoles. Il a expliqué que ses débuts ont été influencés par le courant contemporain international avant de passer à la peinture abstraite, puis figurative ou encore conceptuelle, ajoutant que sa carrière a enregistré un retour vers l'abstraction et la figuration nouvelle en 1976.

Pour sa part, Mme Hanifa Channaoui, responsable de l'organisation de cet événement artistique, a indiqué que ce peintre figure parmi les pionniers de la nouvelle scène de l’art figuratif au Maroc.

Il en devient, dans les années 70, ''une des figures marquantes grâce à un vocabulaire plastique propre à lui'', a-t-elle ajouté.