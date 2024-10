Un Marocain primé au Salon international des inventions d'Adana

06/10/2024

L'inventeur marocain Fouad Faqiri a été primé, samedi, par une médaille d'or lors de la 9ème édition du Salon international des inventions, organisé du 2 au 6 octobre à Adana, en Turquie.



Lors de cet événement international, coïncidant avec le festival "Teknofest 2024" des technologies aéronautiques et spatiales, l'inventeur marocain a aussi remporté le prix "The best academic award" décerné par l'Office turc de la propriété intellectuelle.

Le projet marocain primé concerne un dispositif générant de l'énergie électrique propre avec un meilleur rendement que l'énergie solaire et éolienne.



A cette occasion, M. Faqiri a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa profonde fierté pour cette nouvelle distinction, la quatrième en 2024, après avoir déjà remporté des prix similaires à Genève, Tokyo et Koweït, ainsi que sa grande fierté de représenter le Maroc lors des forums scientifiques internationaux.



Il a également fait part de sa grande joie d'avoir obtenu la médaille d'or, en dépit de la forte concurrence des inventeurs turcs et internationaux lors de ce Salon d'Adana.

Concernant son invention, Faqiri a expliqué que l'appareil qu'il a conçu est destiné à convertir l'énergie magnétique puissante et l'énergie gravitationnelle en énergie cinétique circulaire, puis en énergie électrique verte et durable.



Et d'ajouter que ce projet, breveté en novembre 2023, est une véritable avancée dans le domaine de la production d'énergie, en raison de son importance significative pour la protection et la préservation de l'environnement.



Il est à noter que l'inventeur marocain avait déjà remporté la médaille d'or au Salon international des inventions du Koweït en février dernier, ainsi qu'au Salon international des inventions de Genève en avril dernier.



Il avait aussi reçu le grand prix de la 38ème édition du Salon international des inventions "World Genius Convention", qui s'est déroulée en mai à Tokyo.