Un Marocain à la tête de la mission de l’OMS au Soudan

24/04/2024

Le Marocain Shible Sahbani a été nommé nouveau représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et chef de sa mission au Soudan, a annoncé le bureau régional de l'OMS pour le Moyen-Orient dans un communiqué publié sur son site web.



En présentant ses lettres de créance au ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Al-Sadek, M. Sahbani a affirmé que l'OMS œuvre à renforcer sa réponse à la crise sanitaire au Soudan en fournissant des fournitures médicales et sanitaires d'urgence, une assistance technique et un soutien opérationnel direct.



M. Sahbani a souligné le soutien que le gouvernement soudanais peut apporter pour faciliter l'accès des groupes les plus vulnérables au personnel et aux fournitures d’urgence.

Il a également mis en exergue l'importance vitale de ces efforts pour servir les populations déplacées au Darfour et dans d'autres zones difficiles d'accès au Soudan, afin d'éviter la propagation de maladies et de nouveaux décès dus au manque de soins médicaux.



Ledit responsable marocain est un médecin avec plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la médecine clinique, de la santé publique, du développement et de l'aide humanitaire.



Avant de rejoindre l'OMS, M. Sahbani a travaillé pour le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), en tant que représentant de l'OMS en République centrafricaine, conseiller régional en santé génésique pour les États arabes (Égypte), coordinateur humanitaire en Jordanie, chef d'équipe humanitaire en Tunisie et responsable de la santé maternelle au Maroc.



M. Sahbani est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université Hassan II de Casablanca, ainsi que d'une maîtrise et d'autres qualifications dans divers domaines d'expertise pertinents dans des universités en Belgique, au Canada, au Costa Rica, en Égypte, au Maroc et en Suisse.