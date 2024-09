Un Espagnol et une Américaine vainqueurs de la 1ère édition du triathlon international de Saïdia

23/09/2024

Les triathlètes espagnol et américaine ont remporté la 1ère édition du Triathlon international de Saïdia, l’une des étapes de la Coupe d’Afrique, organisée dimanche sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Dans une ambiance festive et conviviale, mais tout en concurrence, la ville de Saïdia a accueilli à bras ouverts et pour la première fois cet événement sportif initié par la Fédération Royale marocaine de triathlon, la Société de développement de Saïdia (SDS) et Madaëf Sports & Events (MSE).



Cet événement qui a rassemblé des athlètes nationaux et internationaux a célébré l'esprit sportif dans un cadre enchanteur.

Pour les organisateurs, cette première édition se veut une célébration sportive, alliant à la fois compétition athlétique et convivialité.



Les compétitions ont permis aux athlètes de se mesurer à leurs concurrents dans les trois disciplines du triathlon: Natation, cyclisme et course à pied.

Ainsi, chez les hommes l’Espagnol Vifuela Gonzales a occupé la première place suivi de l’Australien Lachan Jones et du Chilien Gasper Riveros, alors que le Marocain Badr Siwane est arrivé quatrième.



Côté dames, la première place du podium est revenue à l’Américaine Eleanor Lawler, tandis que les 2è et 3è places ont été occupées respectivement par l’Allemande Franka Rust et la Cambodgienne Margot Garabedian.



Dans une déclaration à la presse, le président de la Fédération Royale Marocaine de triathlon, Mjid Amahroq, a souligné que cette première étape de la Coupe d’Afrique à Saïdia a réuni des triathlètes d’une vingtaine de pays une ambiance bienveillante et joyeuse.



Il a exprimé à cette occasion ses remerciements aux différents partenaires de la Fédération pour les efforts déployés afin d’assurer plein succès à cette édition, affirmant que cette réussite et cette bonne organisation constituent pour les différentes parties prenantes un motif d’encouragement, et que les prochaines éditions seront meilleures.



Pour sa part, Kirmane Hassani, responsable de la communication à la SDS, a fait remarquer que Saïdia Resort jouit de toutes les potentialités naturelles et logistiques, ainsi que les infrastructures nécessaires qui qualifient cette ville pour accueillir différents événements sportifs.



Mettant en avant l’impact positif d’une telle compétition sportive sur le secteur du tourisme, elle a indiqué que l’organisation de la Coupe d’Afrique de triathlon vise notamment à promouvoir le rayonnement de la destination Saïdia, comme terre d’accueil d’évènements sportifs d’envergure.



Cette édition a été marquée aussi par l’organisation, samedi, d’une compétition dédiée aux amateurs du triathlon.