Un Cycle du cinéma espagnol prévu en juin à l'Institut Cervantes de Rabat

10/03/2023

L’Institut Cervantes de Rabat organise le cycle du cinéma espagnol, du 10 mars au 16 juin, sous le titre "Dernières sorties cinéma". Les productions cinématographiques espagnoles ont connu un grand succès en 2022, a indiqué l’Institut dans un communiqué, notant que dans ce sens, une panoplie de longs métrages et de documentaires ont reçu un grand accueil auprès du grand public et de la critique, avec la maîtrise d’un mélange de styles (drame, comédie, science-fiction et thriller).



Ainsi, cette manifestation cinématographique sera marquée par la projection d’une sélection de films espagnols ayant reçu un grand accueil dans les salles de cinéma en 2021 et 2022, a-t-il poursuivi, soulignant que le cycle de cinéma démarrera vendredi 10 mars avec la projection de "Alcarrás", (Carla Simón, 2022), suivi vendredi 31 du mois courant du film “Way down” (Jaume Balaguer, 2021).



Dans le cadre des Nuits de Ramadan, les cinéphiles peuvent également regarder le 14 avril “La voluntaria” (Nely Reguera, 2021), et le 28 du même mois “La abuela” (Paco Plaza, 2021), a ajouté le communiqué. Lors de la première partie de ce cycle, l’Institut Cervantes de Rabat prévoit également la projection pendant les mois de mai et de juin des films “En los márgenes” (Juan Diego Botto-2022) et “Regreso a Raqqa” (Alberto Solé y Raúl Cuevas-2022). La deuxième session du cycle "Dernières sorties cinéma" se tiendra entre les mois d’octobre et de décembre 2023.

Bouillon de culture

Prix Hassan II des Manuscrits



La cérémonie de remise du Prix Hassan II des Manuscrits au titre de l'année 2022 s'est déroulée mardi soir à la galerie Bab Rouah de Rabat, en présence d'une pléiade d'écrivains et d'intellectuels.



Lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le Grand Prix de cette 42ème édition, d'une valeur de 100.000 DH, a été attribué à Khalil Naciri de la région de Marrakech-Safi, qui a aussi remporté le Prix régional d'encouragement.



Les autres Prix régionaux d'encouragement, d'une valeur totale de 240.000 DH, ont été décernés à Nissrine Edghoughi (Tanger-Tétouan-Al Hoceima), Ibrahim Iaaza (Rabat-Salé-Kénitra), Abdelmajid Menouar (Casablanca-Settat), Mohamed Benali (Oriental), Mehdi Mtahri Hassani (Fès-Meknès), Mouloud El Hanfi (Souss-Massa) et Barkallah Ahl Barkallah (Dakhla Oued Eddahab).



Dans une allocution à cette occasion, M. Bensaid a indiqué que l'édition de cette année coïncide avec la mise en œuvre du décret N° 2.22.22 relatif à la réorganisation et l'augmentation de la valeur du Prix, précisant à cet égard que le montant des Prix régionaux d'encouragement est passé de 10.000 à 30.000 DH, tandis que le montant du Grand Prix a été portée à 100.000 DH au lieu de 30.000 DH.



Cette mesure reflète l'intérêt majeur porté au patrimoine manuscrit national qui constitue un legs civilisationnel précieux et un témoin vivant de l'authenticité de l'identité marocaine, a-t-il fait valoir, soulignant l'importance du rôle joué en la matière par beaucoup de familles marocaines et de particuliers propriétaires de manuscrits.