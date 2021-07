Ultime manche de la Botola Pro 1: RCAZ, RCOZ, CAYB, MAT et FUS jouent leur va-tout

27/07/2021

La 30ème et dernière journée du championnat national de football Botola Pro1 Inwi se déroulera mardi et mercredi avec des matchs décisifs pour le bas du tableau. En effet, si le champion est déjà connu depuis quelques journées, le WAC en l’occurrence, les noms des équipes qui évolueront en D2 la saison prochaine sont encore à déterminer. Mathématiquement parlant, cinq clubs sont menacés par la relégation et disputeront leurs matchs ce mardi. Il s’agit du MAT, du FUS, du RCOZ, du CAYB et de la RCAZ. Au stade Moulay El Hassan de Rabat, le FUS reçoit le Chabab de Mohammedia. Les locaux, 13èmes avec 32 points, sont en train de vivre une saison particulière du fait qu’ils nous ont habitués à être en haut du tableau. En effet, le groupe ne parvient pas à trouver ses marques et la série des mauvais résultats se poursuit. Un faux pas face au SCCM peut coûter cher aux coéquipiers d’El Bassel, d’autant que leur adversaire du jour enregistre de bons résultats depuis l’arrivée de Mhamed Fakhir à la tête du staff technique. L’affiche du jour sera celle qui opposera la RCAZ au RCOZ. Lanterne rouge et ayant déjà un pied en division inférieure, les coéquipiers de Brahim Nekkach auront la tâche difficile d’autant qu’ils ne tiennent pas leur destin en mains. Même en cas de victoire, ils doivent attendre les résultats des équipes qui occupent les dernières places. En face, les hommes de Fouad Sahabi ne sont pas mieux lotis. 14èmes avec 32 unités au compteur, ils sont euxaussi contraints de gagner la partie et d’attendre la défaite d’autres équipes. Une rencontre à suspense pour laquelle l’entraîneur se montre tout de même confiant car, à ses dires, la dernière victoire face au MAT a été d’un grand appui psychologique pour ses joueurs qui croient en leurs chances de maintien jusqu’au bout. Dans la même situation, avec 32 points, le MAT accueille la RSB et n’aura pas droit à l’erreur. Les Berkanis n’ont pas été cléments ces dernières journées avec les équipes du bas du tableau, ce qui rend la mission du MAT pratiquement impossible, sachant que les joueurs subissent une pression insoutenable à cause de l’absence de bons résultats qui leur font défaut depuis quelque temps. Donc, pour les Tétouanais, seule la victoire leur permettra de rester parmi les grands. Le dernier match de ce mardi opposera le CAYB à l’IRT au stade municipal de Berrechid. Avant-derniers avec 30 points, les locaux doivent remporter leur match et attendre la défaite des autres équipes qui sont également menacées par la relégation. Pour leur part, les Tangérois tenteront de finir la saison sur une bonne note. Pour ce qui est des matchs de mercredi, le HUSA reçoit le DHJ, l’OCS accueille le MCO, le MAS affrontera le RCA et le WAC croisera le fer avec l’AS FAR.