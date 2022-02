Ugur Sahin : Le Covid est là pour longtemps mais le monde est “ mieux préparé”

18/02/2022

Le monde est désormais "de mieux en mieux préparé" à affronter les nouveaux variants du Covid-19 avec lesquels il faudra vivre pendant encore des années, a assuré jeudi Ugur Sahin, patron du laboratoire BioNTech, à l'origine du premier vaccin à ARN messager. "D'autres variants arriveront", a affirmé M. Sahin dans un entretien avec l'AFP, car "le virus va continuer à muter, et d'autres variants circulent déjà dans le monde".



Mais "nous en apprenons toujours plus et nous sommes de mieux en mieux préparés", a ajouté le scientifique selon lequel "nous devons accepter le fait de devoir vivre encore les dix prochaines années avec le virus".



Le laboratoire allemand qu'il dirige a développé avec le géant américain Pfizer l'un des deux vaccins à ARN messager actuellement sur le marché. BioNTech en prépare une nouvelle version adaptée au variant Omicron. Après les vagues initiales, les variants Delta et puis Omicron ont été à l'origine de nouvelles flambées épidémiques dans de nombreux pays.



"Nous arrivons dans une phase où la société comprend de mieux en mieux comment affronter" le virus, a toutefois jugé le co-fondateur de BioNTech. Des données de l'essai clinique en cours du vaccin adapté au variant Omicron seront "effectivement" disponibles en mars, a-t-il également indiqué.



Il a précisé au journal Bild que le sérum pourrait être livré en avril ou mai si nécessaire, alors que plusieurs pays prévoient d'assouplir ou ont déjà levé leurs mesures contre la pandémie. L'Allemagne s'est engagée à supprimer "une grande partie" des restrictions actuellement en place d'ici le 20 mars.



Plusieurs pays européens, comme l'Angleterre, la France, ont levé certaines restrictions liées au Covid-19, dans un contexte sanitaire toujours tendu. Les Pays-Bas mardi, Autriche et Suisse mercredi, ont annoncé leur calendrier de retour progressif à la normale. Norvège et Danemark sont encore plus avancés et ont déjà fait tomber ces dernières semaines la plupart des mesures.