USD/MAD: AGR revoit à la baisse ses prévisions à horizons 1, 2 et 3 mois

04/02/2024

Attijari Global Research (AGR) a revu à la baisse, dans sa note "Weekly MAD Insights - Currencies" couvrant la période du 22 au 26 janvier, ses prévisions de la parité USD/MAD à horizon 1, 2 et 3 mois.



"Compte tenu des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes, nous avons revu à la baisse nos prévisions de la paire USD/MAD à horizon 1 mois, 2 mois et 3 mois", précise AGR dans sa note.



Les prévisions EUR/USD des brokers ressortent en faveur d’une appréciation du dollar jusqu’à horizon 3 mois par rapport aux niveaux spots, poursuit la même source.



Les analystes estiment ainsi que les spreads de liquidité du MAD devraient se stabiliser à horizon 1 mois, puis se resserrer à horizon 2 mois et 3 mois par rapport aux niveaux spots.



Dans ces conditions, les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent à 10,07, 10,12 et 10,17 sur des horizons de 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 9,98.

Les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent, quant à eux, à 10,75, 10,81 et 10,86 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,83.