UE-Royaume-Uni, le divorce

01/01/2019

Le 25 novembre, l'Union européenne et le Royaume-Uni scellent un accord de divorce historique, après 17 mois d'âpres négociations.

Mais le 10 décembre, la Première ministre Theresa May annonce le report du vote sur l'accord prévu le lendemain au Parlement, en raison des profondes divisions des parlementaires et par crainte d'une probable défaite. Le 12 décembre, elle réchappe à un vote de défiance organisé par son propre parti conservateur.