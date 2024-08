UE : Les faillites d'entreprises reprennent le chemin de la hausse

19/08/2024

Les faillites d’entreprises dans l’Union européenne ont repris le chemin de la hausse au deuxième trimestre 2024, enregistrant une augmentation de 3,1% par rapport au trimestre précédent, selon les données de l’Office européen des statistiques, Eurostat.



Le nombre de déclarations de faillite d'entreprises dans l'UE avait diminué de 0,8% au 1er trimestre 2024 par rapport au quatrième trimestre 2023, rappelle-t-on.



Dans le même temps, les créations d'entreprises ont diminué de 2,1% au deuxième trimestre 2024, par rapport au premier trimestre de la même année, rapporte la MAP.



D’après Eurostat, le nombre d'enregistrements d'entreprises a diminué dans tous les secteurs de l'économie. Par rapport au trimestre précédent, les baisses les plus fortes au deuxième trimestre 2024 ont concerné le commerce (-4,7%), l'industrie (-3,6%) ainsi que l'éducation et les activités sociales (-3,4%). La plus faible baisse a été enregistrée dans les activités financières (-0,7%).



Différentes tendances en matière de faillites ont été par ailleurs enregistrées selon les secteurs de l’économie.

Alors que le nombre global de déclarations de faillite a augmenté, les différents secteurs de l’économie se sont ainsi comportés différemment.



Par rapport au trimestre précédent, au deuxième trimestre 2024, les faillites ont diminué dans 4 secteurs : L'information et la communication (-4,8%), les transports (-1,6%), l'hébergement et la restauration (-1,1%) et l'éducation et les activités sociales ( -1,0 %).



En revanche, les déclarations de faillite ont augmenté dans 4 autres secteurs : La construction (+3,8%), les activités financières (+2,6%), le commerce (+2,4%) et l'industrie (+1,6%).