"Tut-Egypte 2019", la mascotte officielle

12/06/2019

"Tut-Egypte 2019", est la mascotte officielle retenue par le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football, qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

La mascotte représente un jeune garçon de 12 ans, prénommé "Tut" en référence au mythique pharaon Toutankhamon. Il porte les couleurs de la sélection égyptienne et sur son t-shirt figure la carte de l'Afrique avec une étoile sur l'Egypte.

L'idée de concevoir une mascotte pour la CAN a vu le jour lors de l'édition de 1990, en Algérie.

Lors de cette compétition, la carte du continent africain a été choisie pour être la première mascotte de l'histoire de la CAN.

En 1992, le Sénégal a présenté le personnage d’un lion surnommé "Diambar" comme mascotte du tournoi, alors qu’en 1994, en Tunisie, l'aigle choisi symbolisait la civilisation carthaginoise.

Lors de la CAN de 1996, en Afrique du Sud, un léopard a été choisi comme mascotte officielle.

En 1998 la CAN s’est déroulée au Burkina Faso et le choix a été porté sur "Fofo", un ballon aux couleurs du pays, affublé d’un sourire et d’yeux rieurs.

En 2000, deux pays ont partagé l’organisation de la vingt-deuxième édition de la CAN, en l’occurrence le Nigeria et le Ghana. Ainsi deux mascottes ont été choisies, un aigle vert et une étoile noire, en référence aux surnoms de Green Eagles et de Black Stars que portent les équipes nationales des deux pays hôtes.

La vingt-troisième édition de la CAN, en 2002, a été organisée au Mali et la mascotte était un hippopotame dansant, coiffé d’une casquette aux couleurs du pays, alors qu’en 2004 en Tunisie, le choix a été porté sur un aigle carthaginois.

La CAN 2006 a eu lieu en Egypte et la mascotte a été "Croconil", un crocodile du Nil déguisé en pharaon.

En 2008 au Ghana, un aigle a fait figure de mascotte, tandis qu’en 2010 en Angola, la mascotte a été "Palanquinha", un hippotrague noir.

En 2012 , la vingt-huitième édition de la CAN a été conjointement organisée par le Gabon et la Guinée-Equatoriale. Les deux pays ont réussi à se mettre d’accord sur une mascotte unique, le gorille "Gaguie".

En 2013, en Afrique du Sud, la mascotte a été "Takuma", un hippopotame, alors qu’en Guinée Equatoriale, en 2015, "Chuku Chuku", un porc-épic a été la mascotte du tournoi.

En 2017, la CAN a été organisée par le Gabon qui a opté pour une panthère en guise de mascotte.