Turquie: De nouveaux incendies à Izmir, partiellement contrôlés

18/08/2024

De nouveaux incendies ont éclaté et ont été partiellement contrôlés samedi soir dans la province d'Izmir, troisième ville de Turquie par sa population, située sur la côte ouest du pays, ont annoncé les autorités turques.



Des feux de forêt ont éclaté dans les districts de Menderes, Bayindir, Tire et la station balnéaire de Cesme, a annoncé le maire d'Izmir Cemil Tugay, précisant que les pompiers ont contrôlé les flammes à Cesme.

L'incendie qui menace depuis trois jours Izmir a aussi été partiellement maîtrisé, malgré les foyers de feu qui persistent dans les zones forestières.



"Nos amis ont mis tant d'efforts pour lutter contre les flammes. On peut dire que ces feux ont perdu en vitesse", a affimé le ministre de l'Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli à propos d'Izmir et de trois autres villes du nord et de l'ouest de Turquie touchées par les incendies.



Sept personnes, soupçonnées d'être liées au départ des feux de forêt, ont été interpellées dans la province d'Izmir, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

Pour venir en aide à son allié, l'Azerbaïdjan a envoyé un avion bombardier d'eau en Turquie, a annoncé la présidence turque.



Plusieurs bâtiments ainsi que des véhicules dans la zone industrielle d'Örnekköy, un quartier situé en banlieue nord d'Izmir, ont été carbonisés, a pu voir l'AFP plus tôt dans la journée.

Une fumée grise continuait à s'élever derrière la zone industrielle où les pompiers tentaient encore de maitriser les flammes.



"Cela fait trois jours que ça brûle. Nous ne savons pas quoi faire. Notre lieu de travail est situé au coeur de l'incendie. Nous avons perdu notre gagne-pain", a déploré à l'AFP Hanife Erbil, 48 ans, qui collectait des déchets plastiques et du papier pour vivre.

"Tout le monde travaille dur. J'en suis actuellement à ma 36ème heure de service (...) On peut dire que le feu est partiellement sous contrôle", a affirmé Arjin Erol, un pompier d'Izmir.



Entre Örnekköy et Sancakli, autre quartier affecté par le feu, les sommets autrefois verdoyants avec ses forêts de pin sont aujourd'hui carbonisés. "C'était une si belle route, ça sentait le pin partout. Ca me donne envie de pleurer", a regretté Ayhan, chauffeur de taxi.

Trois hélicoptères, restés cloués au sol pendant la nuit de vendredi à cause des vents forts, arrosaient d'eau les sommets de Sancakli où le feu continue de faire des ravages.



Plusieurs animaux sauvages, ainsi que des chats et chiens, ont péri dans l'incendie où aucune victime humaine n'a été signalée.

Seize immeubles ont été endommagés par le feu, affectant 78 personnes, dont 29 ont dû être hospitalisées, a annoncé le ministère turc de la Santé.



900 habitants des cinq districts affectés ont été évacués dans la nuit, a affirmé le ministre de l'Intérieur.

"La superficie totale touchée est d'environ 1.600 hectares", a déclaré le ministre de l'Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli.

L'intervention au point du départ du feu est difficile en raison de "vallées escarpées", a précisé le ministre.



Parti jeudi soir, le feu de forêt s'est rapidement propagé vers les zones résidentielles à cause de vents atteignant dans la journée 50 km/h.

Des pompiers ont été envoyés en renfort de plusieurs villes de Turquie, tandis que l'armée et les forces de l'ordre ont été mobilisées.



Cinq autres feux continuent de ravager les zones forestières dans d'autres villes de Turquie, dont à Bolu (nord-ouest) et à Aydin (ouest).

L'incendie d'Izmir constitue le plus grand incendie de l'été 2024 en Turquie, menaçant des zones urbaines.



Quinze personnes ont été tuées en juin dans un feu de végétation qui s'est déclaré à Mardin, dans le sud-est de la Turquie.