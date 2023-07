Tunisie. L’inflation recule à 9,3% en juin dernier

12/07/2023

Le taux d'inflation annuel en Tunisie s’est replié légèrement à 9,3% en juin dernier, contre 9,6% au mois de mai, suite à la décélération du rythme d'augmentation de certaines catégories de produits, selon l'Institut tunisien de la statistique (INS).



Dans une récente note relative à l'indice des prix à la consommation au mois de juin, l’INS fait état d’une baisse du rythme d’augmentation annuel des prix des "produits alimentaires" (-0,1% après 0,5%) et des prix des "meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" (+0,8% après 1,7%), rapporte la MAP.



En revanche, les prix de l'alimentation ont progressé de 15,9% sur un an, précise l’INS, attribuant cette évolution à l'augmentation des prix des viandes ovines de 31,2%, des viandes des volailles de 28,2%, des œufs de 25,6% et des huiles alimentaires de 23,4%.



Les prix des produits manufacturés ont aussi évolué de 8,2%, en glissement annuel, en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 7,4%, des produits de l'habillement de 9,7% et des produits d'entretien courant du foyer de 9,7%.



Le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) s'est replié pour s'établir à 7,5%, après 7,7% le mois précédent, fait remarquer l’INS, ajoutant que les prix des produits libres (non encadrés) se sont hissés de 11,1% et ceux des produits encadrés de 5%.

Face à la persistance des pressions inflationnistes, la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait décidé, récemment, de maintenir son taux directeur inchangé à 8%.