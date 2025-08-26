Tunisie : Hausse des crédits consentis aux secteurs des services et de l’agriculture et de la pêche

Une hausse de la part des crédits consentis aux secteurs des services et de l'agriculture et de la pêche au détriment du secteur de l'industrie, a été enregistrée, en 2024, selon la répartition sectorielle de l'encours des crédits aux professionnels, a fait ressortir le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie (Bct) pour l'exercice 2024.



En effet, l'encours des crédits accordés au secteur de l'agriculture et de la pêche a poursuivi sa tendance haussière à un rythme moins soutenu passant d'une fin d'année à l'autre de 9,7% (3,9 MD en 2023) à 7,8% (4,2 MD en 2024).



Cette décélération s'explique par une baisse du rythme d'évolution de l'encours des crédits à moyen et long termes de 6 points de pourcentage alors que l'encours des crédits à court terme a légèrement augmenté de 8% à 8,7% à fin 2024, a indiqué la même source.



La BCT a rappelé dans ce cadre que des mesures ont été prises en faveur du secteur de l'agriculture et de la pêche, à savoir la révision du barème du crédit à court terme de l'aquaculture, la révision du barème du crédit à court terme de céréalicultures, l'octroi de crédits complémentaires pour la couverture des dépenses relatives au désherbage et à la fertilisation d'appoint relatifs à la campagne des grandes cultures 2023-2024, selon l’agence Tunis Afrique presse (TAP).



Il s'agit également de la prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits saisonniers de la céréaliculture et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points.



Totalisant 38,370 MD à fin 2024 contre 37,310 MD en 2023, l'encours des crédits octroyés au secteur de l'industrie a enregistré une progression de 2,8% contre une augmentation de 1,1% en 2023.



L'amélioration observée en 2024 du rythme d'évolution de l'encours des crédits octroyés au secteur de l'industrie est due essentiellement à une baisse moins soutenue des crédits à moyen et long termes passant à -0,3% (contre -5,6% en 2023), a expliqué la même source.



Cette dynamique des crédits à moyen et long termes s'explique par une baisse de seulement -1,7% des crédits destinés à la branche de l'industrie manufacturière en 2024 contre -6,7% une année auparavant et une augmentation des crédits destinés à la branche de construction de 0,4% contre une baisse de -5,8% en 2023.



Quant à l'encours des crédits à court terme, le rythme de son accroissement a connu un fléchissement passant de 4,9% en 2023 à 4,4% en 2024, en raison notamment de la baisse du rythme d'évolution de l'encours des crédits dispensés aux deux branches de la construction et de l'industrie manufacturière de 2,8 points et 1 point de pourcentage respectivement.



Le rythme d'accroissement des financements accordés au secteur tertiaire, qui accapare 52,2% des crédits professionnels, a poursuivi sa tendance baissière entamée en 2021 avec une croissance limitée à 2,5% en 2024 contre 3,5% une année auparavant.



Cette évolution s'explique essentiellement par le ralentissement du rythme d'évolution des crédits à court terme dont la progression est revenue de 3,8% en 2023 à 2% en 2024 alors que les crédits à moyen et long termes ont gardé le même rythme d'évolution enregistré en 2023 soit 3,2%, a fait savoir la BCT.



L'origine de ce ralentissement provient des filières de l'hébergement et restauration et de l'Administration publique qui ont connu une baisse de leurs encours en 2024 de -4,5% et -6,8% respectivement et ce, outre le ralentissement du rythme d'évolution des crédits dispensés au commerce revenant à 2% en 2024 contre 3,7% en 2023.