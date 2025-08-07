Trump suggère que son vice-président JD Vance pourrait être son successeur pour 2028

07/08/2025

Le président américain Donald Trump a laissé entendre devant la presse que son vice-président JD Vance pourrait être son successeur chez les républicains pour la course à la Maison Blanche en 2028.



Interrogé par des journalistes mardi sur le potentiel statut de dauphin de JD Vance dans la galaxie MAGA ("Make America Great Again", le mouvement populiste créé et incarné par Donald Trump lors de sa campagne pour la présidentielle en 2024), le président des Etats-Unis a répondu: "C'est fort probable (...), c'est le vice-président".



"Il est trop tôt pour en parler, mais il fait sans aucun doute du très bon travail et il serait probablement favori à ce stade", a poursuivi Donald Trump, qui s'est jusqu'alors refusé à soutenir et nommer un successeur dans son mouvement.



Donald Trump, qui a un temps assuré qu'il pourrait briguer un troisième mandat - ce qui est contraire à la Constitution américaine - avant de se rétracter, a également suggéré mardi que son chef de la diplomatie Marco Rubio et JD Vance pourraient s'allier en vue de la prochaine campagne présidentielle.



Ancien sénateur de l'Ohio puis colistier de Donald Trump en 2024, le vice-président Vance a émergé comme une figure majeure de la nouvelle administration Trump et des républicains.

Apôtre d'une droite très conservatrice et chrétienne, il a lui-même indiqué qu'il pourrait se porter candidat à la présidentielle de 2028, mais seulement après consultation avec Donald Trump.