Trump reçoit le Premier ministre japonais, qui espère être mieux traité que d'autres alliés

08/02/2025

Donald Trump devait reçevoir vendredi le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, qui espère dissuader le président américain de rudoyer le Japon comme il le fait avec d'autres alliés traditionnels des Etats-Unis.



Tokyo ne veut surtout pas être la cible d'attaques commerciales telles que celles lancées par le républicain de 78 ans contre le Canada, le Mexique, et sans doute bientôt l'Union européenne - autant de pays ou régions avec lesquels la première puissance mondiale accuse un déficit commercial.



C'est aussi le cas du Japon: les Etats-Unis affichaient en 2023 un déficit de 72 milliards de dollars dans les échanges de biens avec leur partenaire asiatique, selon un pointage réalisé pour le Congrès.



"Il serait merveilleux si nous pouvions affirmer que nous travaillerons ensemble pour le développement de cette région et du monde et pour la paix", a déclaré Shigeru Ishiba aux journalistes à Tokyo avant son départ.



Le Japon doit "continuer à s'assurer de l'engagement des Etats-Unis dans la région, afin d'éviter tout vide de pouvoir qui mènerait à une instabilité régionale", avait-il déclaré devant le Parlement nippon le 24 janvier.



Lors de ce premier sommet entre les deux dirigeants, Shigeru Ishiba pourrait proposer d'augmenter les importations de gaz naturel américain, selon les médias nippons.

Cela renforcerait la sécurité énergétique d'un Japon pauvre en ressources, tout en permettant à Donald Trump, qui conçoit tout échange diplomatique comme une négociation d'affaires, de vanter une victoire économique.



Le Premier ministre japonais pourra aussi faire valoir que son pays investit abondamment aux Etats-Unis. Le Japon était en effet en 2023 la première source d'investissements directs étrangers sur le sol américain.



Encore récemment, le géant japonais des investissements technologiques SoftBank Group, dont l'exubérant patron Masayoshi Son affiche sa proximité avec Donald Trump, s'est associé à un grand projet d'investissement dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis.



Mais le commerce ne sera pas le seul sujet à l'ordre du jour, face à de graves dossiers de sécurité internationale dans la région, qu'il s'agisse des visées de la Chine concernant Taïwan, ou de la Corée du Nord.



Le Japon, qui accueille environ 54.000 militaires américains, principalement dans la région d'Okinawa, à l'est de Taïwan, s'inquiète des ambitions territoriales agressives de Pékin.

Les accrocs se sont d'ailleurs multipliés ces derniers mois entre Pékin et Tokyo.



Donald Trump n'a pas jusqu'ici adopté le même langage de fermeté face à la Chine que son prédécesseur démocrate Joe Biden, même s'il a engagé un bras de fer commercial avec la deuxième puissance mondiale.



Le président américain a pour l'instant épargné le Japon dans ses fréquentes diatribes contre les alliés qui selon lui "profitent" à bon compte des Etats-Unis.

Rien ne dit toutefois qu'il recréera avec Shigeru Ishiba la complicité qu'il affichait avec l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné en 2022.



Les deux hommes partageaient une passion commune pour le golf, et le président américain a récemment reçu la veuve de Shinzo Abe dans sa résidence de Floride.