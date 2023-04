Troupes emblématiques et mâalems de renom hôtes de la Ville Ocre

18/04/2023

Marrakech à l’heure de la 6ème édition du Gnaoua Show du 3 au 6 mai

Une date à retenir. Et pour cause ! Du 3 au 6mai prochains, c’est la mythique place mondialement connue « Jamaa El Fna » ou encore celle du « 16 Novembre » qui seront appelées à vibrer, et avec elles, tous les passionnés du terroir ou des visiteurs de par le monde, au rythme de la 6ème édition du Festival Gnaoua Show. Un événement d’autant plus attendu qu’il se propose de réunir des troupes de renom menées par des mâalems notoires qui ont marqué un genre de musique faisant partie intégrante de notre patrimoine culturel, comme rappelé récemment sur les colonnes de « Libé » par le Professeur Mohamed Knidri. « Le Gnaoua Show défend l’identité culturelle artistique de notre territoire et participe au rayonnement culturel de notre pays sans oublier l’attraction touristique et les ressources de l’économie créative qu’il engendre », a dit en substance le président de l’Association Grand Atlas (AGA). La Ville Ocre peut s’enorgueillir à juste titre de cet autre grand événement à l’actif de l’AGA parfaitement inspirée par ailleurs en associant ses efforts à ceux de l’Association Hmiti pour la culture et la création artistique, le Gnaoua Show étant à la base un projet spécifique des Hmiti père et fils. Autant dire que tous les ingrédients sont d’ores et déjà réunis pour que le show emballe du beau monde. Transe garantie.