Trophées Mohammed VI de polo et Hassan II des arts équestres

01/06/2019

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales et sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de polo, la Garde Royale organise la 3ème édition du Trophée international Mohammed VI de polo, du 9 au 15 juin 2019 à Rabat, El Mansouria, Tanger et Assilah.

Selon un communiqué de la Garde Royale parvenu à la MAP, prendront part à cet événement sportif des équipes représentant la France, le Portugal, le Nigeria, l’Egypte et le Maroc.

"Le public est invité à vivre de grands moments de sport dans des cadres agréables chaque jour à partir de 15h00, selon le programme suivant : Rabat (Polo Club Souissi) les 10 et 15 juin, El Mansouria (Polo Club) les 11 et 12 juin, Tanger (Polo Club Houara) les 11 et 12 juin et à Assilah (Club Ouad Nakhla) le 13 juin", précise le communiqué, ajoutant que l'entrée est gratuite à l'ensemble des sites.

Par ailleurs, la 20ème édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida" se tiendra du 17 au 23 juin à Dar Es Salam à Rabat, sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI. Après des concours régionaux et inter-régionaux dans plus de 20 villes marocaines, les troupes "Sorbas" qualifiées prendront part au championnat du Maroc qui réunira 18 troupes seniors (17 ans et plus) et 6 troupes juniors (entre 12 et 16 ans), annonce mercredi la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) dans un communiqué.

Compte tenu de l’importance de l'événement et la nécessité de le diffuser à la fois sur le plan national et à l’étranger, les compétitions du Trophée Hassan II "Tbourida" seront retransmises, en intégralité, en direct sur le site internet de la Fédération (www.frmse.ma), précise le communiqué, ajoutant qu'une navette gratuite sera mise à disposition du public à partir de Rabat, Salé et Témara.

La fédération indique, en outre, qu'une procédure a été entamée pour inscrire l'art équestre traditionnel au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, en tant que symbole national, relevant que ce rendez-vous incontournable place la FRMSE sur le devant de la scène équestre à l’échelle nationale et internationale.