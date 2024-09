Troisième Festival national des arts patrimoniaux à El Kelaâ des Sraghna

18/09/2024

La troisième édition du Festival national des arts patrimoniaux se déroulera à El Kelaâ des Sraghna du 19 au 22 septembre, sous le thème "Les arts traditionnels: Vers une industrie culturelle".



Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Culture, en collaboration avec la province d'El Kelaâ des Sraghna, le conseil provincial et la commune d'El Kelaâ des Sraghna, cet événement vise à préserver et valoriser le patrimoine culturel local en l'intégrant dans l'industrie culturelle.



Le festival se tiendra à la Place Jnane Roma et à la Maison de la culture d'El Kelaâ des Sraghna et présentera plusieurs groupes musicaux représentant divers genres traditionnels, illustrant la richesse du patrimoine artistique marocain.

Des artistes influents, ayant marqué la scène artistique populaire marocaine, seront également présents.



Devenu un rendez-vous incontournable du calendrier culturel, le festival rendra hommage à deux figures emblématiques des arts traditionnels, à savoir l'artiste Hayat Atif et l'artiste Rahal El Zine, reconnus pour leur rôle dans la préservation et la transmission des arts traditionnels aux nouvelles générations d’artistes et de passionnés.



Les chercheurs et les passionnés de culture auront l'opportunité de participer à une conférence scientifique sur le thème "Les arts traditionnels : Vers une industrie culturelle", avec la présence d’experts spécialisés.