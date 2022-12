Troisième Festival international des nomades à Assa-Zag

23/12/2022

La commune de Touizgui (province d'Assa-Zag) accueille, du 24 au 26 décembre, la troisième édition du Festival international des nomades, organisé par la Fondation Touizgui pour le développement, la culture et la protection du patrimoine.



Selon les organisateurs, ce festival vise à mettre en valeur le patrimoine nomade afin de valoriser et préserver l’héritage culturel saharien, soutenir l'économie locale et faire connaître les potentialités naturelles, culturelles et touristiques de la région.



Cette manifestation culturelle, organisée sous le signe "Eau et vie dans la relation des bédouins avec l’espace", vise également à favoriser les échanges culturels entre les peuples et à encourager l'art et les artistes en ouvrant des ponts de communication entre eux, en vue de faire de la région de Touizgui une destination culturelle de choix et contribuer à son développement.



Le programme du festival comprend une série d'activités, dont des expositions des produits de l’artisanat et du terroir, des tentes thématiques, un défilé traditionnel, des courses de chameaux, des jeux traditionnels collectifs, en plus de séminaires sur des thèmes liés à la culture nomade, au tourisme du désert et à la gestion des pâturages et un atelier au profit des professionnels du tourisme rural.



Des soirées artistiques et un voyage d’exploration seront également organisés pour les invités du festival afin de découvrir les gravures rupestres qui caractérisent la commune Touizgui, les tombes anciennes et profiter des dunes de sable.



L'organisation de ce festival, en coordination avec la province d’Assa-Zag, le conseil provincial d'Assa-Zag, plusieurs institutions et Chambres professionnelles, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à valoriser le patrimoine culturel et historique de l'espace saharien hassani comme l'une des composantes de la culture marocaine.