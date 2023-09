Trois régions accaparent plus de 51% des dépenses de consommation finale des ménages en 2021

08/09/2023

Les régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès ont accaparé un peu plus de la moitié (51,5%) des dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) en 2021, indique le Haut-commissariat au plan (HCP).



"En 2021, les dépenses de consommation finale des ménages (DCFM), au niveau national, ont atteint 751,5 milliards de dirhams (MMDH). Les régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès ont accaparé un peu plus de la moitié (51,5%) de ces dépenses, avec 25,3%, 14,7% et 11,6%, respectivement", fait savoir le HCP dans une note relative aux comptes régionaux de l'année 2021.



Les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Marrakech-Safi ont détenu une part de 22,6% des DCFM, répartie respectivement à 11,4% et 11,2%, ajoute la même source.

Les sept régions restantes ont contribué pour près d’un quart (25,8%) aux DCFM, avec des apports compris entre 0,7% pour la région de Dakhla-Oued-Ed-Dahab et 7,2% pour la région de Souss-Massa, rapporte la MAP.



Dans ces conditions, les disparités des dépenses de consommation se sont accentuées, l’écart absolu moyen entre la DCFM des différentes régions et la DCFM régionale moyenne ayant atteint 40,7 MMDH en 2021, au lieu de 36,4 MMDH en 2020. Par ailleurs, les dépenses de consommation finale des ménages, rapportées à la population, ont affiché des niveaux supérieurs à la moyenne nationale (20.694 dirhams en 2021) dans six régions.



Il s’agit des régions de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (29.554 dirhams), de Casablanca-Settat (25.300 dirhams), de Rabat-Salé-Kénitra (22.431 dirhams), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (22.273 dirhams), de Laâyoune-Saguia al Hamra (21.978 dirhams) et de l’Oriental (21.043 dirhams).

Dans les autres régions, les dépenses de consommation par habitant sont passées d’un minimum de 14.377 dirhams (Drâa-Tafilalet) à 19.580 dirhams (Fès-Meknès).



A cet effet, la dispersion des dépenses de consommation finale des ménages par tête a augmenté, l’écart absolu moyen est passé de 2.885 dirhams en 2020, à 3.155 dirhams en 2021.